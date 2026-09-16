МИД Аргентины вызвал послов Британии и Израиля из-за нефтедобычи у Фолклендов

Министерство иностранных дел Аргентины вызвало послов Великобритании и Израиля, чтобы вручить им ноту протеста из-за проекта по разработке нефтяного месторождения Sea Lion в бассейне Фолклендских островов (аргентинский топоним — Мальвинские острова), которые Буэнос-Айрес считает своими. Об этом ведомство сообщило в соцсети Х.

Дипломатический спор между Аргентиной и Великобританией по поводу суверенитета над Фолклендскими островами обострился 15 сентября после того, как британское правительство опубликовало рекомендации для компаний и физлиц, заинтересованных в инвестициях в архипелаг. Документ распространяется и на добычу природных ресурсов на островах и утверждает, что Буэнос-Айрес не имеет полномочий вводить санкции против задействованных в этом районе операторов.

МИД Аргентины выразил несогласие с документом и назвал деятельность Британии на Южной Георгии, а также Мальвинских и Южных Сандвичевых островах незаконной. Ведомство подтвердило претензии на архипелаги, подчеркнув, что это часть аргентинской национальной территории, пишет газета El Diario de La Pampa.

Федеральный прокурор Аргентины Карлос Сторнелли также предъявил обвинения руководству и акционерам британской Rockhopper Exploration и израильской Navitas Petroleum, которые добывают нефть в бассейне Фолклендских островов по британской лицензии. Он указал, что деятельность компаний связана с негативным воздействием на окружающую среду и отмыванием средств, и попросил МИД Аргентины запросить у Великобритании финансовую отчетность и сведения о руководстве нефтяных компаний.

Фолклендские острова расположены в юго-западной части Атлантического океана, около Аргентины. Территория отошла Лондону по итогам войны 1982 года, но Буэнос-Айрес оспаривает это решение.