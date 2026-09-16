Восьмикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси вызвали в сборную Аргентины для прощального матча за национальную команду. Об этом сообщила пресс-служба Аргентинской футбольной ассоциации.

На осенней серии товарищеских игр сборная Аргентины встретится с Боливией 30 сентября, Буркина-Фасо — 3 октября и Бенином — 6 октября. Месси присоединится к команде перед заключительной игрой серии.

«Мы пригласили лучшего игрока мира, нашего капитана Лионеля Месси, сыграть здесь, в Аргентине, 6 октября и устроить ему заслуженные проводы»,— заявил президент Аргентинской футбольной ассоциации Клаудио Тапиа.

31 августа 39-летний нападающий объявил о завершении международной карьеры. За свою карьеру Месси забил рекордные 125 мячей в 207 матчах. В составе национальной команды форвард завоевал титул чемпиона мира (2022), взял золото на Олимпийских играх (2008), а также дважды стал обладателем Кубка Америки (в 2021 и 2024 годах).