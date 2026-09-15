Британия заменит четыре истребителя на Фолклендских островах

Правительство Великобритании подтвердило замену четырех истребителей Typhoon в составе 1435-й эскадрильи на Фолклендских островах на самолеты Typhoon Tranche 2, оснащенные более совершенными радарами и вооружением. Об этом заявил британский министр по вопросам боеготовности и оборонной промышленности Люк Поллард, передает La Nacion.

Ротация произойдет до декабря 2027 года. Господин Поллард добавил, что после возвращения в Великобританию четыре самолета первого поколения исключат из реестра Управления военной авиации и отправят на утилизацию. Замена не повлечет за собой увеличения количества самолетов, но укрепит систему Quick Reaction Alert, которая позволяет быстро поднять истребители в случае потенциальной угрозы, указывает Perfil.

Фолклендские острова находятся в юго-западной части Атлантического океана, недалеко от Аргентины, и входят в число британских заморских территорий. Аргентина оспаривает этот статус, считая их своей территорией. Специальный комитет ООН по деколонизации до сих пор относит острова к спорным территориям и призывает стороны к переговорам.