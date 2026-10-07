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«Многие на трибунах действительно плакали»

Владимир Осипов — о прощальном матче Месси

Леонель Месси официально завершил карьеру в сборной Аргентины. Прощальный матч в составе национальной команды звездный нападающий провел против сборной Бенина, страны из Западной Африки. Аргентина выиграла 3:0. Месси сделал две голевые передачи и забил один мяч с пенальти. За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Фото: Gustavo Garello / AP

Фото: Gustavo Garello / AP

На арене в Буэнос-Айресе, где Месси прощался со сборной, собралось 85 тыс. человек. Билеты на игру были реализованы менее чем за два часа. Но даже те, у кого не было билетов, приходили к стадиону. В этот день в Аргентине официально объявили выходной, во всем мире газеты пестрили яркими заголовками с оттенком трагизма. Но огорчаться не к чему, считает Игорь Корнеев, который играл на самом высоком уровне, в том числе за «Барселону»:

Месси завершил выступления за сборную Аргентины победой над Бенином

«Наоборот, надо радоваться, что такой человек принял столь важное решение для него. Оно осознанное, просто нужно быть благодарным человеку, который столько дал счастья людям во всем мире».

В последнем, 208-м матче за сборную Аргентины Лео снова своих болельщиков не подвел. Правда, в первом тайме забить не получилось, хотя он очень к этому стремился и несколько раз опасно бил по воротам. Но во втором произошло то, что запомнит весь мир. Сначала Месси сделал две голевые передачи, а затем отправил мяч в сетку с пенальти. После финального свистка многие на трибунах действительно плакали. Да и, уверен, не только на трибунах.

Любопытно, что в тот вечер, когда Месси прощался со сборной, Криштиану Роналду заявил, что готов выступать за Португалию. Он опубликовал объемный пост, где эмоционально объяснил болельщикам, что произошло, и почему он так спешно покинул расположение команды. Если в двух словах, то из-за главного тренера португальцев Жорже Жезуша, который не держит слова. Ну а в финале этой оды Роналду заявил, что хочет продолжать свою карьеру в сборной. Нужен ли он теперь этой команде, вопрос открытый. И пока Криштиану продолжит играть только за клуб, так же как и Месси. Так что клубные карьеры суперзвезд продолжаются.

Криштиану Роналду сбежал из сборной Португалии

У Леонеля, кстати, контракт с «Интер Майами» до 2028 года. Нападающему 39 лет, и держать уровень в клубе он точно сможет, считает комментатор Тимур Журавель:

«Он на своих умениях, на своем мегаталанте, мастерстве может, наверное, еще спокойно два-три года играть, освобожденный от оборонительных действий, просто творить свою магию».

У Роналду контракт с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Наср» только до лета будущего года. Но в последнее время Криштиану чаще становится героем скандалов, нежели футбольных матчей. Так что Месси в очередной раз выглядит в глазах болельщиков победителем в этой вечной гонке. Пока Криш впереди только по голам и доходам. $300 млн в год в футболе не зарабатывает никто. Даже Месси — $150 млн. Но в Аргентине верят, что после того как Леонель окончательно повесит бутсы на гвоздь, он вернется в сборную в качестве тренера и приведет Аргентину еще к одной победе на чемпионате мира. Так что кто знает, может быть, в будущем продолжится уже противостояние тренеров Месси и Роналду.

Владимир Осипов

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