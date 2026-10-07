Леонель Месси официально завершил карьеру в сборной Аргентины. Прощальный матч в составе национальной команды звездный нападающий провел против сборной Бенина, страны из Западной Африки. Аргентина выиграла 3:0. Месси сделал две голевые передачи и забил один мяч с пенальти. За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gustavo Garello / AP Фото: Gustavo Garello / AP

На арене в Буэнос-Айресе, где Месси прощался со сборной, собралось 85 тыс. человек. Билеты на игру были реализованы менее чем за два часа. Но даже те, у кого не было билетов, приходили к стадиону. В этот день в Аргентине официально объявили выходной, во всем мире газеты пестрили яркими заголовками с оттенком трагизма. Но огорчаться не к чему, считает Игорь Корнеев, который играл на самом высоком уровне, в том числе за «Барселону»:

«Наоборот, надо радоваться, что такой человек принял столь важное решение для него. Оно осознанное, просто нужно быть благодарным человеку, который столько дал счастья людям во всем мире».

В последнем, 208-м матче за сборную Аргентины Лео снова своих болельщиков не подвел. Правда, в первом тайме забить не получилось, хотя он очень к этому стремился и несколько раз опасно бил по воротам. Но во втором произошло то, что запомнит весь мир. Сначала Месси сделал две голевые передачи, а затем отправил мяч в сетку с пенальти. После финального свистка многие на трибунах действительно плакали. Да и, уверен, не только на трибунах.

Любопытно, что в тот вечер, когда Месси прощался со сборной, Криштиану Роналду заявил, что готов выступать за Португалию. Он опубликовал объемный пост, где эмоционально объяснил болельщикам, что произошло, и почему он так спешно покинул расположение команды. Если в двух словах, то из-за главного тренера португальцев Жорже Жезуша, который не держит слова. Ну а в финале этой оды Роналду заявил, что хочет продолжать свою карьеру в сборной. Нужен ли он теперь этой команде, вопрос открытый. И пока Криштиану продолжит играть только за клуб, так же как и Месси. Так что клубные карьеры суперзвезд продолжаются.

У Леонеля, кстати, контракт с «Интер Майами» до 2028 года. Нападающему 39 лет, и держать уровень в клубе он точно сможет, считает комментатор Тимур Журавель:

«Он на своих умениях, на своем мегаталанте, мастерстве может, наверное, еще спокойно два-три года играть, освобожденный от оборонительных действий, просто творить свою магию».

У Роналду контракт с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Наср» только до лета будущего года. Но в последнее время Криштиану чаще становится героем скандалов, нежели футбольных матчей. Так что Месси в очередной раз выглядит в глазах болельщиков победителем в этой вечной гонке. Пока Криш впереди только по голам и доходам. $300 млн в год в футболе не зарабатывает никто. Даже Месси — $150 млн. Но в Аргентине верят, что после того как Леонель окончательно повесит бутсы на гвоздь, он вернется в сборную в качестве тренера и приведет Аргентину еще к одной победе на чемпионате мира. Так что кто знает, может быть, в будущем продолжится уже противостояние тренеров Месси и Роналду.

Владимир Осипов