FIFA не станет наказывать аргентинцев за политический баннер до завершения ЧМ

Международная федерация футбола (FIFA) начнет расследование в отношении игроков сборной Аргентины за демонстрацию политического баннера после полуфинального матча чемпионата мира, сообщает радиостанция Cope. Наказание будет определено по окончании турнира.

В полуфинале аргентинцы со счетом 2:1 победили команду Англии. После игры болельщики передали футболистам плакат с надписью «Мальвинские острова принадлежат Аргентине». Архипелаг, расположенный в 500 км от побережья Аргентины, в большей части мира известный как Фолклендские острова, является британской заморской территорией. Споры о ее принадлежности ведутся с XIX века, в 1982 году аргентинцы предприняли неудачную попытку захватить острова. В 2013 году прошел референдум по статусу Фолклендских островов, на котором за сохранение статуса заморской территории Великобритании высказались 99,8% избирателей.

Дисциплинарный кодекс FIFA запрещает демонстрацию на стадионах лозунгов «политического, идеологического, религиозного или оскорбительного содержания». По данным источника, причастные к инциденту игроки «без каких-либо проблем» смогут принять участие в решающем матче чемпионата мира против сборной Испании.

Финал пройдет 19 июля на MetLife Stadium.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мальвины вышли на поле».

Арнольд Кабанов