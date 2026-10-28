CNN Brazil: Болсонару въехал в Аргентину по итальянскому паспорту
Бывший кандидат в президенты Бразилии Флавиу Болсонару, проигравший на минувших выборах, пересек границу через аргентинский город Пуэрто-Игуасу вечером 27 октября по итальянскому паспорту. Об этом сообщил источник CNN Brazil в полиции.
По данным издания, затем семья на частном самолете Gulfstream G400 аргентинской компании Baires Fly SA отправилась в Гуаякиль в Эквадоре, а оттуда — в США. СМИ сообщили о его прибытии в аэропорт Майами.
26 октября Верховный суд Бразилии запретил Флавиу Болсонару выезжать из страны и предписал в течение 24 часов сдать паспорт из-за обвинения в отмывании денег и привлечении нелегального финансирования для его предвыборной кампании. Источник Госдепа сообщал AP, что США выдадут визы политику и его семье.
Флавиу Болсонару — сын крайне правого экс-президента Бразилии Жаира Болсонару (он приговорен к 27 годам колонии по делу о госперевороте и отбывает наказание под домашним арестом). По итогам прошедших 25 октября президентских выборов Болсонару-младший получил 48,2% голосов, а действующий глава государства Лула да Силва — 51,8%. В феврале 2027 года истекает его мандат в сенате, после чего его иммунитет больше не действует и он может быть привлечен к судебным разбирательствам.