CNN Brazil: Болсонару въехал в Аргентину по итальянскому паспорту

Флавиу Болсонару — сын крайне правого экс-президента Бразилии Жаира Болсонару (он приговорен к 27 годам колонии по делу о госперевороте и отбывает наказание под домашним арестом). По итогам прошедших 25 октября президентских выборов Болсонару-младший получил 48,2% голосов, а действующий глава государства Лула да Силва — 51,8%. В феврале 2027 года истекает его мандат в сенате, после чего его иммунитет больше не действует и он может быть привлечен к судебным разбирательствам.