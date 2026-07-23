В Уругвае обстреляли автобусы с футбольными фанатами из Аргентины

В Уругвае обстреляли автобусы, на которых ехали болельщики аргентинского футбольного клуба «Тигре». Это произошло после победы аргентинцев над местным «Насьоналем» (3:0) в Южноамериканском кубке. В нападении подозревают фанатов проигравшей команды, пишет Montevideo Portal. Один из болельщиков был ранен.

Стрельба началась, когда колонна из 16 автобусов выехала со стадиона «Гран Парке Сентраль» и направились в сторону Аргентины по шоссе №1. По данным полиции, нападавшие специально поджидали колонну, а после стрельбы сели на мотоциклы и скрылись с места происшествия. Пострадавший в разговоре с TN рассказал, что врачи извлекли из его тела 9-миллиметровую пулю. Ранение он назвал легким.

Личности преступников уже установлены, сообщил начальник полиции Монтевидео Альфредо Клавихо. Полицейские разыскивают нападавших.

Клуб «Тигре» прокомментировал произошедшее. «Наша организация категорически осуждает любые проявления насилия. Футбол должен быть праздником. Ни при каких обстоятельствах мы не должны мириться с тем, что безопасность наших людей подвергается риску»,— указано в заявлении в соцсети X.