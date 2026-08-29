Четыре страны Южной Америки создают альянс для поставок критически важных минералов

Правительства Чили, Аргентины, Боливии и Перу подписали совместную декларацию о критически важных минералах — меди, лития и редкоземельных металлах. Об этом сообщает Soy Chile.

Документ был подписан в Сантьяго в рамках первой министерской встречи по стратегическим минералам представителями профильных ведомств четырех стран — министром горнодобывающей промышленности Чили Даниэлем Масом, секретарем по горнодобывающей промышленности Аргентины Луисом Лусеро, замминистра горнодобывающей политики Боливии Вальтером Ландиваром и министром энергетики и горнодобывающей промышленности Перу Гильермо Шинно.

Одна из целей соглашения — укрепить роль Южной Америки как ключевого и надежного поставщика сырья для технологий искусственного интеллекта (ИИ). Спрос на эти ресурсы в ближайшее десятилетие может вырасти на 400–600%, отметил чилийский министр Даниэль Мас. Объединение позволит региону производить более половины всей меди в мире, добавил представитель Аргентины Луис Лусеро.

Декларация предусматривает обмен опытом в сфере геологии и недропользования, развитие сотрудничества, а также привлечение технической и финансовой поддержки со стороны международных организаций.