Милей обвинил Бразилию, Мексику и демократов США в кампании против Аргентины

Президент Аргентины Хавьер Милей обвинил сразу несколько стран в финансировании «антиаргентинской кампании» во время чемпионата мира по футболу. По его словам, кампания действовала за счет правительств Бразилии и Мексики, также деньгами помогала Демократическая партия США.

«Это была работа прогрессивных умов, которые не хотят победы идей свободы»,— сказал аргентинский президент в интервью местной радиостанции (цитата по The Guardian). Он заявил, что большую часть средств предоставила Бразилия во главе с президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

Под «кампанией» подразумевается волна критики в адрес сборной Аргентины: обвинения ее болельщиков в расизме и теории в соцсетях о том, что FIFA покровительствует команде Лионеля Месси. На обвинения в фаворитизме сам Месси отвечал, что сборной «ничего не досталось просто так».

Критика в адрес аргентинцев вспыхнула с новой силой после серии скандалов на ЧМ-2026: в частности, из-за неспортивного поведения игроков и драки с испанцами после финала турнира. Кроме того, сборной снова вспомнили скандал 2024 года, когда футболисты распевали расистские кричалки в адрес игроков сборной Франции.

Как отмечает The Guardian со ссылкой на аналитиков, президент Аргентины сделал заявление по этой теме после того, как его рейтинг начал стремительно падать. Эксперты считают, что подобная риторика помогает аргентинскому президенту «переместить фокус внимания с внутренних проблем страны на поиски внешнего врага».