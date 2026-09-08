Аргентина подаст в суд на британских подрядчиков за добычу нефти на Фолклендах

Правительство Аргентины направит заявление о возбуждении уголовных дел в отношении энергетической компании Navitas Petroleum и ее руководства за деятельность на Фолклендских островах. Об этом сообщает пресс-служба канцелярии президента.

Иск подадут министр иностранных дел Пабло Кирно и генеральный прокурор Себастьян Америо. Власти страны обвиняют израильскую Navitas Petroleum, а также канадские JHI Associates Inc. и Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. в разведке и добыче углеводородов в Северном бассейне Фолклендских островов по лицензиям, выданным правительством Великобритании.

В Буэнос-Айресе подчеркивают, что эта деятельность нарушает аргентинское законодательство. Иск направлен в том числе против руководства, директоров и представителей указанных структур, отметили в правительстве.

«Подача этого заявления представляет собой конкретное действие по защите природных ресурсов и обеспечению суверенитета Аргентинской Республики»,— указано в заявлении.

Президент Аргентины Хавьер Милей также поручил Министерству экономики профинансировать развитие Объединенной военно-морской базы в проекте бюджета на 2027 год для укрепления национальной безопасности и защиты территории.

Фолклендские острова (в Аргентине — Мальвинские острова) расположены в юго-западной части Атлантического океана и являются британской заморской территорией. Аргентина оспаривает это решение. Специальный комитет ООН по деколонизации до сих пор относит острова к спорным территориям и призывает стороны к переговорам. На референдуме 2013 года 99,8% жителей проголосовали за сохранение британского статуса.

Подробнее — в материале «Ъ» «Президент Аргентины взял курс на острова».