В Аргентине приостановят все матчи ради аплодисментов для Месси

Матчи всех дивизионов чемпионата Аргентины по футболу будут остановлены для минуты аплодисментов в честь карьеры Лионеля Месси в национальной команде. Об этом сообщила Ассоциация футбола страны (AFA).

Решение распространяется на ближайший тур во всех категориях и дисциплинах, включая мужской и женский футбол, футзал и пляжный футбол. Игры будут приостановлены на 10-й минуте — под десятым номером нападающий выступал за сборную.

31 августа 39-летний Лионель Месси объявил о завершении карьеры в национальной сборной. Его последней игрой в составе команды стал финал чемпионата мира 2026 года против Испании. Он прошел 19 июля и завершился поражением аргентинцев со счетом 0:1.

Месси дебютировал за сборную Аргентины в 2005 году. Он является ее лучшим бомбардиром в истории — на его счету 125 голов в 207 матчах. В составе аргентинской команды он выиграл чемпионат мира (2022), золото Олимпийских игр (2008) и дважды становился обладателем Кубка Америки (2021, 2024).