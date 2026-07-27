Бразилия отозвала посла в Аргентине
Министерство иностранных дел Бразилии отозвало посла в Аргентине. Решение было принято после выступления аргентинского президента во время своего визита в Бразилию, в котором Хавьер Милей называл бразильского президента Луиса Инасиу Лула да Силву вором и уголовником, а председателя Верховного суда — мусором. Об этом сообщает AP.
Президент Аргентины Хавьер Милей (крайний справа)
Фото: Jean Carniel / Reuters
Оскорбительные заявления были сделаны господином Милеем на митинге в поддержку Флавиу Болсонару, сенатора, которого Либеральная партия выдвинула кандидатом в президенты Бразилии. Аргентинский лидер также заявил, что только Флавиу Болсонару сможет «остановить Лулу».
Оскорбления в адрес председателя Верховного суда Бразилии Эдсона Фачина прозвучали после того, как суд запретил господину Милею навестить находящегося под арестом экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, отца Флавиу.
С критикой действий Хавьера Милея выступил также бывший президент Аргентины Альберто Фернандес. «Милей отправился в Бразилию, вопя, как сумасшедший… Оскорбление президента братского для нас народа и нашего главного торгового партнера просто непростительно».
Отношения между Бразилией и Аргентиной приобрели особую остроту на фоне политической поляризации в обеих странах. Радикальный лидер Аргентины Хавьер Милей неоднократно критиковал президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву, называя его «злым коммунистом» и даже грозился разорвать связи с Бразилией (хотя впоследствии пригласил его на свою инаугурацию). В январе 2023 года президент Аргентины Альберто Фернандес выражал безоговорочную поддержку Луле да Силве на фоне попытки государственного переворота в Бразилии.
Помимо этого, Жаир Болсонару, экс-президент Бразилии, пытался получить убежище в Аргентине в феврале 2024 года, а в июле 2025 года Дональд Трамп объявил о введении 50-процентных пошлин на бразильские товары из-за недовольства судебным процессом над Болсонару, назвав его «охотой на ведьм». Также стоит отметить, что Бразилия ранее отзывала своего посла из Израиля после того, как президент Луис Инасиу Лула да Силва сравнивал действия Израиля в секторе Газа с холокостом, что привело к объявлению его персоной нон грата.