Президент Аргентины взял курс на острова

Президент Аргентины Хавьер Милей выступил 3 сентября с обращением к нации, в котором объявил о введении санкций, штрафов и уголовной ответственности в отношении иностранных компаний, которые без согласия Буэнос-Айреса ведут коммерческую деятельность на Мальвинских (Фолклендских) островах. А заодно распорядился построить там военно-морскую базу. Грозное заявление аргентинского президента последовало после того, как президент США Дональд Трамп намекнул, что может пересмотреть позицию Вашингтона о поддержке Великобритании по вопросу Фолклендов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Аргентины Хавьер Милей

Фото: Pablo Sanhueza / Reuters Президент Аргентины Хавьер Милей

Фото: Pablo Sanhueza / Reuters

Свое выступление по теме Мальвинских островов, которые Великобритания называет Фолклендами, Хавьер Милей анонсировал еще накануне, заявив, что это «священная для аргентинцев» тема и он намерен «защищать интересы аргентинской нации всеми силами, невзирая ни на кого».

Вечером 3 сентября он обозначил способы «защиты». «Мы приступим к лишению права работать на территории Аргентины компаний, прямо или косвенно вовлеченных в проекты на Мальвинских островах без разрешения Аргентины»,— сказал господин Милей.

По его словам, санкции затронут не только сами корпорации, но и их подрядчиков, страховщиков, логистов и финансистов. Он добавил, что «в срочном порядке» внесет соответствующий законопроект о санкциях под названием «О защите национального суверенитета» в парламент Аргентины, а также подпишет указ для «расширения ресурсов Министерства обороны с приоритетной целью строительства интегрированной военно-морской базы в Огненной Земле».

Прежде всего новые меры нацелены против разработки месторождения нефти в Северном бассейне Фолклендских (Мальвинских) островов Sea Lion, которое британская компания Rockhopper Exploration обнаружила в 2010 году. Проект годами буксовал из-за нехватки инвестиций, сдвинувшись с мертвой точки только после подключения израильской компании Navitas Petroleum (с 65% акций она стала оператором проекта). Окончательное инвестиционное решение компании приняли в конце 2025 года, а старт добычи планировали на 2028-й.

Прежнее правительство Кристины Киршнер назвало проект незаконным и ввело уголовную ответственность до 15 лет тюрьмы за несанкционированную разработку недр. Однако Лондон и власти Фолклендских островов (жители которого, к слову, еще в 2013 году на референдуме высказались за сохранение статуса британской заморской территории) решения аргентинского суда просто проигнорировали, заявив о нулевой юрисдикции Буэнос-Айреса. Арестовать ничего не удалось, так как реальных активов на материковой части Аргентины у британцев не было — как нет и сейчас.

Время для обращения к нации по вопросу о принадлежности спорных островов Хавьер Милей выбрал неслучайно. За несколько дней до этого, 31 августа, президент США Дональд Трамп, с которым у президента Аргентины сложились весьма теплые отношения, открыто допустил возможность изменения подхода Вашингтона к вопросу Фолклендских островов, который до последнего времени оставался стабильно нейтральным. Так, отвечая на вопрос журналистов о том, намерен ли он пересмотреть позицию США в отношении этих спорных территорий, на которые Аргентина заявляет свои претензии, американский президент сказал: «Я всегда пересматриваю каждую позицию — это лишь одна из многих».

Большинство аналитиков связали это заявление не столько с поддержкой Милея, сколько с попыткой надавить на Лондон и нового британского премьера Энди Бернема. При этом тот же трюк Трамп, согласно утечкам в СМИ, пытался проделать и с прежним главой британского правительства Киром Стармером, ушедшим в отставку нынешним летом.

Еще в конце апреля агентство Reuters опубликовало со ссылкой на неназванного американского чиновника содержание внутреннего электронного письма Пентагона.

В нем говорилось, что США «могут попытаться наказать Великобританию за недостаточную поддержку в войне с Ираном, пересмотрев свою позицию по претензиям Лондона на Фолклендские острова».

Это подтверждали и источники американских СМИ, сообщая, что предложение, касающееся этого удаленного архипелага в Южной Атлантике, входит в число вариантов, с помощью которых администрация Трампа рассчитывает не столько наказать Лондон за позицию по Ирану, сколько давить на своего союзника по НАТО с целью заставить его больше раскошеливаться на оборону.

Как известно, еще в 2025 году на саммите НАТО в Гааге президент США выдвинул требование ко всем 32 членам альянса к 2035 году поднять оборонные расходы до 5% ВВП. Но кабинет Стармера дал согласие выйти лишь на 2,7% к 2029 году, чем вызвал резкое недовольство у Вашингтона. Новый премьер Бернем после прихода к власти поспешил подтвердить свою верность обязательствам перед НАТО, однако британский Минфин уже 28 августа дал понять, что денег в казне нет и в первом бюджете нового правительства не будет зафиксирована даже дата выхода на уровень оборонных расходов в 3%.

После этого высокопоставленный чиновник Пентагона заявил изданию The Telegraph, что Великобритании будет уделяться «особое внимание» при аудите расходов и открыто высказал угрозу пересмотра Штатами поддержки британского суверенитета над Фолклендскими островами.

А уже 2 сентября про спорные острова вспомнили в Аргентине. Радиостанция El Observador позвонила президенту Милею с целью обсудить уход футболиста Лионеля Месси из сборной Аргентины, что для многих жителей страны оказалось равносильным национальному трауру. Но, рассуждая о футболе, господин Милей внезапно перешел к теме островов, сказав: «Мы собираемся проанализировать, что происходит на международной арене; вчера произошло нечто очень значимое в отношении самой важной и священной для нас, аргентинцев, темы».

«Священная и важная тема» Мальвинских островов заложена даже в неофициальный гимн аргентинской футбольной сборной под названием «Ребята, теперь мы снова поверили в мечту» («Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar»). Одна из строчек текста песни гласит «о мальчишках с Мальвин, которых я никогда не забуду». Эту песню пели тысячи аргентинских болельщиков во время полуфинала чемпионата мира по футболу в июле 2026 года, когда Аргентина обыграла Великобританию со счетом 2:1. А игроки сборной после победы, стоя на поле, развернули баннер с надписью «Мальвины — аргентинские».

Ксения Байгарова