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Президент Аргентины взял курс на острова

Хавьер Милей пригрозил санкциями компаниям на Фолклендах и обещал построить там базу

Президент Аргентины Хавьер Милей выступил 3 сентября с обращением к нации, в котором объявил о введении санкций, штрафов и уголовной ответственности в отношении иностранных компаний, которые без согласия Буэнос-Айреса ведут коммерческую деятельность на Мальвинских (Фолклендских) островах. А заодно распорядился построить там военно-морскую базу. Грозное заявление аргентинского президента последовало после того, как президент США Дональд Трамп намекнул, что может пересмотреть позицию Вашингтона о поддержке Великобритании по вопросу Фолклендов.

Президент Аргентины Хавьер Милей

Президент Аргентины Хавьер Милей

Фото: Pablo Sanhueza / Reuters

Президент Аргентины Хавьер Милей

Фото: Pablo Sanhueza / Reuters

Свое выступление по теме Мальвинских островов, которые Великобритания называет Фолклендами, Хавьер Милей анонсировал еще накануне, заявив, что это «священная для аргентинцев» тема и он намерен «защищать интересы аргентинской нации всеми силами, невзирая ни на кого».

Вечером 3 сентября он обозначил способы «защиты». «Мы приступим к лишению права работать на территории Аргентины компаний, прямо или косвенно вовлеченных в проекты на Мальвинских островах без разрешения Аргентины»,— сказал господин Милей.

История Фолклендских островов

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По его словам, санкции затронут не только сами корпорации, но и их подрядчиков, страховщиков, логистов и финансистов. Он добавил, что «в срочном порядке» внесет соответствующий законопроект о санкциях под названием «О защите национального суверенитета» в парламент Аргентины, а также подпишет указ для «расширения ресурсов Министерства обороны с приоритетной целью строительства интегрированной военно-морской базы в Огненной Земле».

Прежде всего новые меры нацелены против разработки месторождения нефти в Северном бассейне Фолклендских (Мальвинских) островов Sea Lion, которое британская компания Rockhopper Exploration обнаружила в 2010 году. Проект годами буксовал из-за нехватки инвестиций, сдвинувшись с мертвой точки только после подключения израильской компании Navitas Petroleum (с 65% акций она стала оператором проекта). Окончательное инвестиционное решение компании приняли в конце 2025 года, а старт добычи планировали на 2028-й.

Прежнее правительство Кристины Киршнер назвало проект незаконным и ввело уголовную ответственность до 15 лет тюрьмы за несанкционированную разработку недр. Однако Лондон и власти Фолклендских островов (жители которого, к слову, еще в 2013 году на референдуме высказались за сохранение статуса британской заморской территории) решения аргентинского суда просто проигнорировали, заявив о нулевой юрисдикции Буэнос-Айреса. Арестовать ничего не удалось, так как реальных активов на материковой части Аргентины у британцев не было — как нет и сейчас.

Время для обращения к нации по вопросу о принадлежности спорных островов Хавьер Милей выбрал неслучайно. За несколько дней до этого, 31 августа, президент США Дональд Трамп, с которым у президента Аргентины сложились весьма теплые отношения, открыто допустил возможность изменения подхода Вашингтона к вопросу Фолклендских островов, который до последнего времени оставался стабильно нейтральным. Так, отвечая на вопрос журналистов о том, намерен ли он пересмотреть позицию США в отношении этих спорных территорий, на которые Аргентина заявляет свои претензии, американский президент сказал: «Я всегда пересматриваю каждую позицию — это лишь одна из многих».

Большинство аналитиков связали это заявление не столько с поддержкой Милея, сколько с попыткой надавить на Лондон и нового британского премьера Энди Бернема. При этом тот же трюк Трамп, согласно утечкам в СМИ, пытался проделать и с прежним главой британского правительства Киром Стармером, ушедшим в отставку нынешним летом.

Еще в конце апреля агентство Reuters опубликовало со ссылкой на неназванного американского чиновника содержание внутреннего электронного письма Пентагона.

В нем говорилось, что США «могут попытаться наказать Великобританию за недостаточную поддержку в войне с Ираном, пересмотрев свою позицию по претензиям Лондона на Фолклендские острова».

Это подтверждали и источники американских СМИ, сообщая, что предложение, касающееся этого удаленного архипелага в Южной Атлантике, входит в число вариантов, с помощью которых администрация Трампа рассчитывает не столько наказать Лондон за позицию по Ирану, сколько давить на своего союзника по НАТО с целью заставить его больше раскошеливаться на оборону.

Как известно, еще в 2025 году на саммите НАТО в Гааге президент США выдвинул требование ко всем 32 членам альянса к 2035 году поднять оборонные расходы до 5% ВВП. Но кабинет Стармера дал согласие выйти лишь на 2,7% к 2029 году, чем вызвал резкое недовольство у Вашингтона. Новый премьер Бернем после прихода к власти поспешил подтвердить свою верность обязательствам перед НАТО, однако британский Минфин уже 28 августа дал понять, что денег в казне нет и в первом бюджете нового правительства не будет зафиксирована даже дата выхода на уровень оборонных расходов в 3%.

После этого высокопоставленный чиновник Пентагона заявил изданию The Telegraph, что Великобритании будет уделяться «особое внимание» при аудите расходов и открыто высказал угрозу пересмотра Штатами поддержки британского суверенитета над Фолклендскими островами.

А уже 2 сентября про спорные острова вспомнили в Аргентине. Радиостанция El Observador позвонила президенту Милею с целью обсудить уход футболиста Лионеля Месси из сборной Аргентины, что для многих жителей страны оказалось равносильным национальному трауру. Но, рассуждая о футболе, господин Милей внезапно перешел к теме островов, сказав: «Мы собираемся проанализировать, что происходит на международной арене; вчера произошло нечто очень значимое в отношении самой важной и священной для нас, аргентинцев, темы».

«Священная и важная тема» Мальвинских островов заложена даже в неофициальный гимн аргентинской футбольной сборной под названием «Ребята, теперь мы снова поверили в мечту» («Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar»). Одна из строчек текста песни гласит «о мальчишках с Мальвин, которых я никогда не забуду». Эту песню пели тысячи аргентинских болельщиков во время полуфинала чемпионата мира по футболу в июле 2026 года, когда Аргентина обыграла Великобританию со счетом 2:1. А игроки сборной после победы, стоя на поле, развернули баннер с надписью «Мальвины — аргентинские».

Ксения Байгарова

Фотогалерея

Фолклендская война

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Фолклендские острова были открыты английским мореплавателем Джоном Дейвисом в 1592 году. Первое поселение основали французы в 1764 году. Коренного населения на островах не было. В 1766 году капитан Макбрайд основал на островах английское поселение &lt;br>На фото: солдат британских ВВС

Фолклендские острова были открыты английским мореплавателем Джоном Дейвисом в 1592 году. Первое поселение основали французы в 1764 году. Коренного населения на островах не было. В 1766 году капитан Макбрайд основал на островах английское поселение
На фото: солдат британских ВВС

Фото: IWM

В 1766 году французская колония была продана Испании. Страна также претендовала на лавры первооткрывателя Фолклендских островов. Англичане были изгнаны с острова. Между двумя странами вспыхнул конфликт, который закончился подписанием мирного договора в 1771 году. Ни одна из сторон от своих территориальных претензий не отказалась.

В 1766 году французская колония была продана Испании. Страна также претендовала на лавры первооткрывателя Фолклендских островов. Англичане были изгнаны с острова. Между двумя странами вспыхнул конфликт, который закончился подписанием мирного договора в 1771 году. Ни одна из сторон от своих территориальных претензий не отказалась.

Фото: Admiral Edward Gennys Fanshawe / Royal Museums Greenwich

В 1833 году во время конфликта США и Аргентины англичане отправили на острова гарнизон, опасаясь их перехода под контроль Вашингтона. В 1892 году Британия признала острова своей колонией&lt;br>На фото: аргентинские солдаты занимают позиции. Аргентина официально заявила о недовольстве британским господством лишь в 60-х годах XX века. Совбез ООН рекомендовал сторонам решить спор путем диалога, но Британия отказалась

В 1833 году во время конфликта США и Аргентины англичане отправили на острова гарнизон, опасаясь их перехода под контроль Вашингтона. В 1892 году Британия признала острова своей колонией
На фото: аргентинские солдаты занимают позиции. Аргентина официально заявила о недовольстве британским господством лишь в 60-х годах XX века. Совбез ООН рекомендовал сторонам решить спор путем диалога, но Британия отказалась

Фото: AP

2 апреля 1982 года пришедший к власти генерал-лейтенант аргентинской армии Леопольдо Гальтьери высадил на острова войска

2 апреля 1982 года пришедший к власти генерал-лейтенант аргентинской армии Леопольдо Гальтьери высадил на острова войска

Фото: Вооружённые силы Аргентины

Перед этим на необитаемом острове Южная Георгия, находящемся под контролем Фолклендов, высадилось несколько десятков аргентинских рабочих под предлогом необходимости утилизировать старую китобойную станцию. Они подняли на острове аргентинский флаг

Перед этим на необитаемом острове Южная Георгия, находящемся под контролем Фолклендов, высадилось несколько десятков аргентинских рабочих под предлогом необходимости утилизировать старую китобойную станцию. Они подняли на острове аргентинский флаг

Фото: AP

7 апреля 1982 года министр обороны Великобритании объявил об установлении с 12 апреля блокады Фолклендских островов и создании вокруг островов 200-мильной зоны, при нахождении в пределах которой корабли ВМС и торгового флота Аргентины будут потоплены

7 апреля 1982 года министр обороны Великобритании объявил об установлении с 12 апреля блокады Фолклендских островов и создании вокруг островов 200-мильной зоны, при нахождении в пределах которой корабли ВМС и торгового флота Аргентины будут потоплены

Фото: Eduardo Farre / Reuters

Взрыв британского фрегата HMS Antelope в заливе Сан-Карлос на Фолклендских островах в 1982 году

Взрыв британского фрегата HMS Antelope в заливе Сан-Карлос на Фолклендских островах в 1982 году

Фото: Martin Cleaver / AP

Британия отправила на острова свою эскадру, а Совбез ООН принял резолюцию с требованием вывести аргентинские войска с Фолклендов. Она была поддержана почти единогласно: десять голосов за, один — против, еще четыре страны воздержались (в том числе СССР)&lt;br>На фото: обгоревший аргентинский штурмовик Pucara

Британия отправила на острова свою эскадру, а Совбез ООН принял резолюцию с требованием вывести аргентинские войска с Фолклендов. Она была поддержана почти единогласно: десять голосов за, один — против, еще четыре страны воздержались (в том числе СССР)
На фото: обгоревший аргентинский штурмовик Pucara

Фото: AP

В ходе конфликта стороны действовали в том числе и с помощью санкций: сначала Аргентина ввела запрет на осуществление платежей английским банкам, затем в ответ на экономические санкции Запада Буэнос-Айрес запретил полеты в страну авиакомпаний Lufthansa, Air France, KLM и ряда других

В ходе конфликта стороны действовали в том числе и с помощью санкций: сначала Аргентина ввела запрет на осуществление платежей английским банкам, затем в ответ на экономические санкции Запада Буэнос-Айрес запретил полеты в страну авиакомпаний Lufthansa, Air France, KLM и ряда других

Фото: Telam / AP

Аргентинские военнопленные около горящего здания в Порт-Стэнли

Аргентинские военнопленные около горящего здания в Порт-Стэнли

Фото: AP

Аргентино-британский конфликт длился 74 дня. Решающая битва произошла 2 мая 1982 года, когда британская атомная подлодка потопила аргентинский крейсер «Генерал Бельграно». Погибли 323 человека. После этого аргентинский военно-морской флот капитулировал

Аргентино-британский конфликт длился 74 дня. Решающая битва произошла 2 мая 1982 года, когда британская атомная подлодка потопила аргентинский крейсер «Генерал Бельграно». Погибли 323 человека. После этого аргентинский военно-морской флот капитулировал

Фото: AP

14 июня 1982 года Аргентина капитулировала (официально война закончилась 20 июня). В ходе конфликта погибли 258 британцев (включая трех жителей островов) и 649 аргентинцев&lt;br>На фото: аргентинские солдаты в плену у британских войск

14 июня 1982 года Аргентина капитулировала (официально война закончилась 20 июня). В ходе конфликта погибли 258 британцев (включая трех жителей островов) и 649 аргентинцев
На фото: аргентинские солдаты в плену у британских войск

Фото: AP

Фолклендская война привела к резкому росту популярности Маргарет Тэтчер и ее переизбранию на пост премьер-министра в 1983 году&lt;br>На фото: бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер

Фолклендская война привела к резкому росту популярности Маргарет Тэтчер и ее переизбранию на пост премьер-министра в 1983 году
На фото: бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер

Фото: Press Association / AP

Однако Аргентина не отказалась от претензий на Фолкленды. В 2010 году конфликт вновь обострился после сообщений о том, что британские компании займутся разведкой и добычей углеводородов близ Фолклендов

Однако Аргентина не отказалась от претензий на Фолкленды. В 2010 году конфликт вновь обострился после сообщений о том, что британские компании займутся разведкой и добычей углеводородов близ Фолклендов

Фото: Reuters

Недовольство Аргентины также вызвало то, что британский принц Уильям проходил на Фолклендах военную службу в составе вертолетного поисково-спасательного подразделения. «Аргентинский народ сожалеет, что наследник короны прибывает на острова в мундире завоевателя, а не в качестве мудрого государственного деятеля, ратующего за мир и диалог между государствами»,— заявили в аргентинском МИДе

Недовольство Аргентины также вызвало то, что британский принц Уильям проходил на Фолклендах военную службу в составе вертолетного поисково-спасательного подразделения. «Аргентинский народ сожалеет, что наследник короны прибывает на острова в мундире завоевателя, а не в качестве мудрого государственного деятеля, ратующего за мир и диалог между государствами»,— заявили в аргентинском МИДе

Фото: Marcos Brindicci / Reuters

В марте 2013 года жители Фолклендских островов приняли участие в референдуме о политической принадлежности архипелага. 99,3% голосовавших высказались за сохранение за Фолклендами статуса заморской территории Великобритании

В марте 2013 года жители Фолклендских островов приняли участие в референдуме о политической принадлежности архипелага. 99,3% голосовавших высказались за сохранение за Фолклендами статуса заморской территории Великобритании

Фото: Tony Chater / AFP

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Фолклендские острова были открыты английским мореплавателем Джоном Дейвисом в 1592 году. Первое поселение основали французы в 1764 году. Коренного населения на островах не было. В 1766 году капитан Макбрайд основал на островах английское поселение
На фото: солдат британских ВВС

Фото: IWM

В 1766 году французская колония была продана Испании. Страна также претендовала на лавры первооткрывателя Фолклендских островов. Англичане были изгнаны с острова. Между двумя странами вспыхнул конфликт, который закончился подписанием мирного договора в 1771 году. Ни одна из сторон от своих территориальных претензий не отказалась.

Фото: Admiral Edward Gennys Fanshawe / Royal Museums Greenwich

В 1833 году во время конфликта США и Аргентины англичане отправили на острова гарнизон, опасаясь их перехода под контроль Вашингтона. В 1892 году Британия признала острова своей колонией
На фото: аргентинские солдаты занимают позиции. Аргентина официально заявила о недовольстве британским господством лишь в 60-х годах XX века. Совбез ООН рекомендовал сторонам решить спор путем диалога, но Британия отказалась

Фото: AP

2 апреля 1982 года пришедший к власти генерал-лейтенант аргентинской армии Леопольдо Гальтьери высадил на острова войска

Фото: Вооружённые силы Аргентины

Перед этим на необитаемом острове Южная Георгия, находящемся под контролем Фолклендов, высадилось несколько десятков аргентинских рабочих под предлогом необходимости утилизировать старую китобойную станцию. Они подняли на острове аргентинский флаг

Фото: AP

7 апреля 1982 года министр обороны Великобритании объявил об установлении с 12 апреля блокады Фолклендских островов и создании вокруг островов 200-мильной зоны, при нахождении в пределах которой корабли ВМС и торгового флота Аргентины будут потоплены

Фото: Eduardo Farre / Reuters

Взрыв британского фрегата HMS Antelope в заливе Сан-Карлос на Фолклендских островах в 1982 году

Фото: AP / Martin Cleaver

Британия отправила на острова свою эскадру, а Совбез ООН принял резолюцию с требованием вывести аргентинские войска с Фолклендов. Она была поддержана почти единогласно: десять голосов за, один — против, еще четыре страны воздержались (в том числе СССР)
На фото: обгоревший аргентинский штурмовик Pucara

Фото: AP

В ходе конфликта стороны действовали в том числе и с помощью санкций: сначала Аргентина ввела запрет на осуществление платежей английским банкам, затем в ответ на экономические санкции Запада Буэнос-Айрес запретил полеты в страну авиакомпаний Lufthansa, Air France, KLM и ряда других

Фото: AP / Telam

Аргентинские военнопленные около горящего здания в Порт-Стэнли

Фото: AP

Аргентино-британский конфликт длился 74 дня. Решающая битва произошла 2 мая 1982 года, когда британская атомная подлодка потопила аргентинский крейсер «Генерал Бельграно». Погибли 323 человека. После этого аргентинский военно-морской флот капитулировал

Фото: AP

14 июня 1982 года Аргентина капитулировала (официально война закончилась 20 июня). В ходе конфликта погибли 258 британцев (включая трех жителей островов) и 649 аргентинцев
На фото: аргентинские солдаты в плену у британских войск

Фото: AP

Фолклендская война привела к резкому росту популярности Маргарет Тэтчер и ее переизбранию на пост премьер-министра в 1983 году
На фото: бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер

Фото: Press Association / AP

Однако Аргентина не отказалась от претензий на Фолкленды. В 2010 году конфликт вновь обострился после сообщений о том, что британские компании займутся разведкой и добычей углеводородов близ Фолклендов

Фото: Reuters

Недовольство Аргентины также вызвало то, что британский принц Уильям проходил на Фолклендах военную службу в составе вертолетного поисково-спасательного подразделения. «Аргентинский народ сожалеет, что наследник короны прибывает на острова в мундире завоевателя, а не в качестве мудрого государственного деятеля, ратующего за мир и диалог между государствами»,— заявили в аргентинском МИДе

Фото: Marcos Brindicci / Reuters

В марте 2013 года жители Фолклендских островов приняли участие в референдуме о политической принадлежности архипелага. 99,3% голосовавших высказались за сохранение за Фолклендами статуса заморской территории Великобритании

Фото: Tony Chater / AFP

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