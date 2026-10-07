Cry for me, Argentina

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Лионель Месси попрощался со сборной голом и двумя передачами

Лионель Месси попрощался со сборной Аргентины матчем, в котором было много слез — его и партнеров — и три гола, забитых при непосредственном участии главной футбольной иконы этого века. В двух случаях Месси ассистировал партнерам, поражавшим в Буэнос-Айресе ворота бенинцев, в третьем отличился сам с пенальти.

Прощаясь со сборной Аргентины, Лионель Месси (в центре), как и его партнеры, дал волю эмоциям

Прощаясь со сборной Аргентины, Лионель Месси (в центре), как и его партнеры, дал волю эмоциям

Фото: Gustavo Garello / AP

Прощаясь со сборной Аргентины, Лионель Месси (в центре), как и его партнеры, дал волю эмоциям

Фото: Gustavo Garello / AP

Вечером 6 октября на стадионе Monumental в аргентинской столице прозвучало, конечно, много слов. Выступал сам Лионель Месси. Он обратился к 85-тысячным трибунам и ко всем, кто смотрел матч и них не попал. А бог его знает, сколько их, смотревших, было… Он настаивал, что уходит «гордым и в покое», но потом признавался, что не хочет покидать поле, ставить точку. А надо, пришло время… Выступал тренер аргентинской сборной Лионель Скалони, который благодарил судьбу за то, что дала ему возможность тренировать «лучшего футболиста в истории». По информационным агентствам разлетались реплики друзей-партнеров Месси — Анхеля Ди Марии, Родриго Де Пауля, президента Аргентины Хавьера Милея. У всех было что сказать.

Но лучше слов остроту момента иллюстрировали картинки. Телекамеры выхватывали слезы на лице Лионеля Месси в автобусе по дороге на арену, перед матчем, когда вверх поднималась гигантская майка сборной с его десятым номером и надписью Gracias, а в небе искрились фейерверки, после матча. Но плакали и другие. Полузащитник Энцо Фернандес так просто рыдал, словно только что потерял кого-то слишком близкого… И на трибунах влажных глаз были сотни, тысячи. А напоминания о боевом пути Лионеля Месси в национальной команде, подготовленные организаторами, боль только усиливали.

Кто-то наверняка даже удивился, решив проверить, с чего этот путь начался. Так давно же все случилось, что можно было и забыть. 2005 год. Товарищеский матч аргентинцев с венграми. На 63-й минуте на замену выходит 18-летний вундеркинд из «Барселоны», которому дали шанс попробовать себя в национальной команде, и почти сразу же получает красную карточку за дурацкую отмашку локтем. Дебют-конфуз.

Про то, что было после него, забыть тяжело. Восемь «Золотых мячей», рекорды, признание — еще в молодом возрасте — настоящим футбольным гением, куча титулов, завоеванных с «Барселоной». А еще — вечная погоня за ними, титулами, в сборной, которая отчего-то не складывалась. А сложилась, только когда молодой гений уже превратился в гения-ветерана и «Барселону» покинул.

В этой части карьеры,— триумф на чемпионате мира 2022 года в Катаре с такими подвигами, что Лионеля Месси перестали стесняться ставить в один ряд с величайшими среди великих — Пеле и Диего Марадоной.

За ним — прорыв в 39 лет в финал мирового первенства в Северной Америке летом 2026-го, восемь голов на главном турнире в 39 лет. За ним — смерть отца и то самое заявление в конце августа о том, что настал момент со сборной проститься. Завершается путь. Все вроде бы ждали это заявление, но все равно восприняли как удар. И наконец — товарищеский матч с 93-й командой рейтинга Международной федерации футбола (FIFA), в иных обстоятельствах — совершенно рядовой, а так трансформировавшийся в событие масштаба чуть ли не планетарного без особенных оговорок.

В этом матче, 208-м для Лионеля Месси в форме сборной, многие следили, понятно, в основном за ним. И, может быть, думали про себя: «Господи, зачем, зачем он уходит?!» Ведь все так же хорош. И все так же крутится вокруг него. Что бы аргентинцы делали со сборной Бенина без своей легенды? Два гола они забили с помощью Месси. Николаса Отаменди он нашел закрученной подачей с углового, выверенной до сантиметра. Нико Пасу удобно отдал под обводящий удар. Плюс создал еще кучу шансов. Плюс сам забил третий гол с 11-метрового. Сколько их там у него всего стало, голов в сборной после реализованного пенальти? 126! У Криштиану Роналду на 20 больше, но разве эта мелочь хоть как-то влияет на статус Месси?

Больше голов в сборной уже не будет. Будут лишь клубные — за «Интер Майами». Контракт с ним у Лионеля Месси до 2028 года. То есть, видимо, еще одного прощания с иконой в обозримом будущем не избежать. Тот случай, когда мало их не бывает.

Алексей Доспехов

Фотогалерея

«В жизни есть более важные вещи, чем победа и поражение»

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«Когда я был маленьким, друзья вечно звали меня гулять, но я редко шел с ними, потому что знал, что завтра у меня тренировка. С тех пор ничего не изменилось» &lt;br>Лионель Андрес Месси родился 24 июня 1987 года в аргентинском городе Росарио. Футболом мальчик начал заниматься уже в пятилетнем возрасте, поскольку его отец — Хорхе Месси — подрабатывал тренером местной футбольной команды. Когда Лео исполнилось восемь, он уже играл в родном городе за профессиональный клуб «Ньюэллс Олд Бойз», где стал настоящим лидером команды

«Когда я был маленьким, друзья вечно звали меня гулять, но я редко шел с ними, потому что знал, что завтра у меня тренировка. С тех пор ничего не изменилось»
Лионель Андрес Месси родился 24 июня 1987 года в аргентинском городе Росарио. Футболом мальчик начал заниматься уже в пятилетнем возрасте, поскольку его отец — Хорхе Месси — подрабатывал тренером местной футбольной команды. Когда Лео исполнилось восемь, он уже играл в родном городе за профессиональный клуб «Ньюэллс Олд Бойз», где стал настоящим лидером команды

Фото: из личного архива Лионеля Месси

В детстве Лео страдал от недостатка гормона роста. Ему требовались дорогостоящие препараты, на покупку которых у семьи не было средств. Однако в возрасте 13 лет Месси заметила «Барселона», которая оплатила его лечение и переезд семьи в Испанию. В своем первом же матче за юношескую команду он забил 5 голов, а всего за сезон — 37 мячей в 30 матчах. Его дебют за молодежную сборную Аргентины состоялся в 2004 году, предложение выступать за сборную Испании футболист отклонил

В детстве Лео страдал от недостатка гормона роста. Ему требовались дорогостоящие препараты, на покупку которых у семьи не было средств. Однако в возрасте 13 лет Месси заметила «Барселона», которая оплатила его лечение и переезд семьи в Испанию. В своем первом же матче за юношескую команду он забил 5 голов, а всего за сезон — 37 мячей в 30 матчах. Его дебют за молодежную сборную Аргентины состоялся в 2004 году, предложение выступать за сборную Испании футболист отклонил

Фото: Bas Czerwinski / AP

«Некоторые люди говорят, что мой стиль игры является врожденным, но я не уверен в том, так ли это. Говоря по правде, я играю на инстинктах»&lt;br> В 2005 году Месси выиграл молодежный чемпионат мира в Нидерландах, где стал лучшим бомбардиром

«Некоторые люди говорят, что мой стиль игры является врожденным, но я не уверен в том, так ли это. Говоря по правде, я играю на инстинктах»
В 2005 году Месси выиграл молодежный чемпионат мира в Нидерландах, где стал лучшим бомбардиром

Фото: Reuters

В 2008 году в составе сборной Аргентины Месси завоевал золото на Олимпиаде в Пекине. В 2006 и 2010 годах сборная Аргентины вылетела из турнира в четвертьфинале. На ЧМ-2014 в Бразилии Месси был признан лучшим игроком турнира, забив четыре гола в семи матчах, однако в финале его команда уступила немцам в дополнительное время

В 2008 году в составе сборной Аргентины Месси завоевал золото на Олимпиаде в Пекине. В 2006 и 2010 годах сборная Аргентины вылетела из турнира в четвертьфинале. На ЧМ-2014 в Бразилии Месси был признан лучшим игроком турнира, забив четыре гола в семи матчах, однако в финале его команда уступила немцам в дополнительное время

Фото: Luca Bruno / AP

Лионель Месси — самый титулованный аргентинский футболист в истории. В ноябре 2021 года он в седьмой раз получил «Золотой мяч» — самую престижную индивидуальную награду в мировом футболе. По количеству «мячей» аргентинец обошел Йохана Кройфа, Мишеля Платини и Марко ван Бастена, у которых было по три трофея. Пять «Золотых мячей» на счету португальца Криштиану Роналду

Лионель Месси — самый титулованный аргентинский футболист в истории. В ноябре 2021 года он в седьмой раз получил «Золотой мяч» — самую престижную индивидуальную награду в мировом футболе. По количеству «мячей» аргентинец обошел Йохана Кройфа, Мишеля Платини и Марко ван Бастена, у которых было по три трофея. Пять «Золотых мячей» на счету португальца Криштиану Роналду

Фото: David Ramos / AP

«Мы всегда стремимся к лучшему. Забив два гола, обычно чувствуем, что способны на большее, что мы должны забить третий. Это и есть перфекционизм — то, что движет к успеху в жизни» &lt;br> В марте 2014 года Лионель Месси побил 87-летний рекорд по количеству забитых голов в истории «Барселоны», доведя свой бомбардирский счет до 371 мяча

«Мы всегда стремимся к лучшему. Забив два гола, обычно чувствуем, что способны на большее, что мы должны забить третий. Это и есть перфекционизм — то, что движет к успеху в жизни» В марте 2014 года Лионель Месси побил 87-летний рекорд по количеству забитых голов в истории «Барселоны», доведя свой бомбардирский счет до 371 мяча

Фото: Emilio Morenatti / AP

С «Барселоной» Месси выиграл десять титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов UEFA, шесть Кубков Испании, восемь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов. Шесть раз он становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и столько же — чемпионата Испании

С «Барселоной» Месси выиграл десять титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов UEFA, шесть Кубков Испании, восемь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов. Шесть раз он становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и столько же — чемпионата Испании

Фото: Manu Fernandez / AP

«Я с огромным уважением отношусь к таким чемпионам, как Пеле, Марадона или Ди Стефано, но я не хочу, чтобы меня сравнивали с ними сейчас. Поговорим об этом, когда я выйду на пенсию» &lt;br>Лионеля Месси нередеко сравнивали с другой звездой мирового футбола — аргентинцем Диего Марадоной (на фото). В 2007 году Месси повторил два самых известных его гола: в матче с «Эспаньолом» забил мяч рукой, а в поединке против «Хетафе» в сольном проходе обыграл половину команды соперников, пробежав такое же расстояние (62 метра)

«Я с огромным уважением отношусь к таким чемпионам, как Пеле, Марадона или Ди Стефано, но я не хочу, чтобы меня сравнивали с ними сейчас. Поговорим об этом, когда я выйду на пенсию»
Лионеля Месси нередеко сравнивали с другой звездой мирового футбола — аргентинцем Диего Марадоной (на фото). В 2007 году Месси повторил два самых известных его гола: в матче с «Эспаньолом» забил мяч рукой, а в поединке против «Хетафе» в сольном проходе обыграл половину команды соперников, пробежав такое же расстояние (62 метра)

Фото: Luca Bruno / AP

«Я ни в чем не измеряю свой успех. Что случилось вчера, то случилось вчера, а думать надо о том, что будет завтра. Жизнь у меня бежит слишком быстро, чтобы думать о прошедшем»

«Я ни в чем не измеряю свой успех. Что случилось вчера, то случилось вчера, а думать надо о том, что будет завтра. Жизнь у меня бежит слишком быстро, чтобы думать о прошедшем»

Фото: Jon Super / AP

В 2013 году Лионель Месси и его отец оказались в центре скандала, связанного с неуплатой налогов. Следствием было установлено, что с 2007 по 2009 год они недоплатили налогов на €4,1 млн. Существовала схема, позволявшая не светить в Испании средства, получаемые футболистом от рекламных контрактов. В 2016 году суд приговорил суперзвезду «Барселоны» к 21 месяцу тюремного заключения, однако по испанским законам он избежал наказания, так как его срок не превышал двух лет

В 2013 году Лионель Месси и его отец оказались в центре скандала, связанного с неуплатой налогов. Следствием было установлено, что с 2007 по 2009 год они недоплатили налогов на €4,1 млн. Существовала схема, позволявшая не светить в Испании средства, получаемые футболистом от рекламных контрактов. В 2016 году суд приговорил суперзвезду «Барселоны» к 21 месяцу тюремного заключения, однако по испанским законам он избежал наказания, так как его срок не превышал двух лет

Фото: Reuters

«Стать отцом — это значит научиться смотреть на вещи по-новому. Вчера у тебя был миллион важных дел, а сегодня вдруг самым важным становится твой сын» &lt;br>C 2008 года Лионель Месси встречался с моделью Антонеллой Рокуццо (на фото). От нее у футболиста есть трое сыновей Тьяго, Матео и Чиро. В июле 2017 года они поженились

«Стать отцом — это значит научиться смотреть на вещи по-новому. Вчера у тебя был миллион важных дел, а сегодня вдруг самым важным становится твой сын»
C 2008 года Лионель Месси встречался с моделью Антонеллой Рокуццо (на фото). От нее у футболиста есть трое сыновей Тьяго, Матео и Чиро. В июле 2017 года они поженились

Фото: Reuters

«Если бы мне перестали платить как профессиональному футболисту, я бы так же охотно играл бесплатно. Деньги, конечно, делают жизнь более комфортной, но это не то, что меня вдохновляет»&lt;br> На фото: открытие бронзовой скульптуры Лионелю Месси в Буэнос-Айресе, 2016 год

«Если бы мне перестали платить как профессиональному футболисту, я бы так же охотно играл бесплатно. Деньги, конечно, делают жизнь более комфортной, но это не то, что меня вдохновляет»
На фото: открытие бронзовой скульптуры Лионелю Месси в Буэнос-Айресе, 2016 год

Фото: Victor R. Caivano / AP

«До сих пор я чувствую себя как ребенок, который выклянчил у матери мяч и вышел погонять его на улицу. В тот день, когда это чувство пропадет, я уйду из футбола»

«До сих пор я чувствую себя как ребенок, который выклянчил у матери мяч и вышел погонять его на улицу. В тот день, когда это чувство пропадет, я уйду из футбола»

Фото: Reuters

На ЧМ-2018 в России Лионель Месси (справа) забил лишь один гол в матче против сборной команды Нигерии. Аргентина вылетела в 1/8 финала, уступив Франции

На ЧМ-2018 в России Лионель Месси (справа) забил лишь один гол в матче против сборной команды Нигерии. Аргентина вылетела в 1/8 финала, уступив Франции

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ  /  купить фото

Лионель Месси является самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. По данным журнала Forbes, в период с 1 мая 2021 года по 1 мая 2022-го Месси заработал $130 млн, из которых $75 млн составила его зарплата, а $55 млн — деньги от спонсорских и рекламных контрактов

Лионель Месси является самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. По данным журнала Forbes, в период с 1 мая 2021 года по 1 мая 2022-го Месси заработал $130 млн, из которых $75 млн составила его зарплата, а $55 млн — деньги от спонсорских и рекламных контрактов

Фото: Manu Fernandez / AP

1 мая 2019 года Месси оформил дубль в полуфинале Лиги Чемпионов. Второй гол стал 600-м голом за «Барселону» во всех турнирах

1 мая 2019 года Месси оформил дубль в полуфинале Лиги Чемпионов. Второй гол стал 600-м голом за «Барселону» во всех турнирах

Фото: Albert Gea / Reuters

В июне 2016 года после поражения Аргентины от Чили в финале Кубка Америки Лионель Месси объявил о завершении выступлений за национальную команду, однако уже через несколько месяцев принял решение вернуться. В общей сложности на данный момент он сыграл за нее 138 матчей и забил 70 мячей

В июне 2016 года после поражения Аргентины от Чили в финале Кубка Америки Лионель Месси объявил о завершении выступлений за национальную команду, однако уже через несколько месяцев принял решение вернуться. В общей сложности на данный момент он сыграл за нее 138 матчей и забил 70 мячей

Фото: Victor R. Caivano / AP

25 августа Лионель Месси сообщил клубу «Барселона» о своем желании уйти из команды

25 августа Лионель Месси сообщил клубу «Барселона» о своем желании уйти из команды

Фото: Joan Monfort / AP

За 17 лет в «Барселоне» Месси забил 672 гола в 778 матчах

За 17 лет в «Барселоне» Месси забил 672 гола в 778 матчах

Фото: Manu Fernandez / Pool / AP

В июле 2021 года состоялся финальный матч Кубка Америки-2021 Аргентина — Бразилия. Встреча прошла в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана» и завершилась победой аргентинской команды со счетом 1:0. По итогам матча Месси признан лучшим игроком Кубка Америки-2021

В июле 2021 года состоялся финальный матч Кубка Америки-2021 Аргентина — Бразилия. Встреча прошла в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана» и завершилась победой аргентинской команды со счетом 1:0. По итогам матча Месси признан лучшим игроком Кубка Америки-2021

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

В августе 2021 года Лионелю Месси пришлось покинуть «Барселону» из-за финансовых причин, связанных с регламентом чемпионата Испании. По сообщению «Барселоны», это было сделано вопреки намерениям сторон, которые были готовы заключить новый контракт на пять лет

В августе 2021 года Лионелю Месси пришлось покинуть «Барселону» из-за финансовых причин, связанных с регламентом чемпионата Испании. По сообщению «Барселоны», это было сделано вопреки намерениям сторон, которые были готовы заключить новый контракт на пять лет

Фото: Albert Gea / Reuters

Новым клубом футболиста стал парижский ПСЖ, в котором компанию ему составили Килиан Мбаппе и бывший соклубник по «Барселоне» Неймар

Новым клубом футболиста стал парижский ПСЖ, в котором компанию ему составили Килиан Мбаппе и бывший соклубник по «Барселоне» Неймар

Фото: Laurent Cipriani / AP

В 2022 году Месси вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в Катаре и стал лучшим игроком турнира. После первенства он покинул ПСЖ и в июле 2023 года подписал контракт с американской командой «Интер Майами»

В 2022 году Месси вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в Катаре и стал лучшим игроком турнира. После первенства он покинул ПСЖ и в июле 2023 года подписал контракт с американской командой «Интер Майами»

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

30 октября 2023 года Лионель Месси получил свой восьмой «Золотой мяч». Приз достался ему за подвиги на катарском чемпионате мира

30 октября 2023 года Лионель Месси получил свой восьмой «Золотой мяч». Приз достался ему за подвиги на катарском чемпионате мира

Фото: Michel Euler / AP

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«Когда я был маленьким, друзья вечно звали меня гулять, но я редко шел с ними, потому что знал, что завтра у меня тренировка. С тех пор ничего не изменилось»
Лионель Андрес Месси родился 24 июня 1987 года в аргентинском городе Росарио. Футболом мальчик начал заниматься уже в пятилетнем возрасте, поскольку его отец — Хорхе Месси — подрабатывал тренером местной футбольной команды. Когда Лео исполнилось восемь, он уже играл в родном городе за профессиональный клуб «Ньюэллс Олд Бойз», где стал настоящим лидером команды

Фото: из личного архива Лионеля Месси

В детстве Лео страдал от недостатка гормона роста. Ему требовались дорогостоящие препараты, на покупку которых у семьи не было средств. Однако в возрасте 13 лет Месси заметила «Барселона», которая оплатила его лечение и переезд семьи в Испанию. В своем первом же матче за юношескую команду он забил 5 голов, а всего за сезон — 37 мячей в 30 матчах. Его дебют за молодежную сборную Аргентины состоялся в 2004 году, предложение выступать за сборную Испании футболист отклонил

Фото: AP / Bas Czerwinski

«Некоторые люди говорят, что мой стиль игры является врожденным, но я не уверен в том, так ли это. Говоря по правде, я играю на инстинктах»
В 2005 году Месси выиграл молодежный чемпионат мира в Нидерландах, где стал лучшим бомбардиром

Фото: Reuters

В 2008 году в составе сборной Аргентины Месси завоевал золото на Олимпиаде в Пекине. В 2006 и 2010 годах сборная Аргентины вылетела из турнира в четвертьфинале. На ЧМ-2014 в Бразилии Месси был признан лучшим игроком турнира, забив четыре гола в семи матчах, однако в финале его команда уступила немцам в дополнительное время

Фото: AP / Luca Bruno

Лионель Месси — самый титулованный аргентинский футболист в истории. В ноябре 2021 года он в седьмой раз получил «Золотой мяч» — самую престижную индивидуальную награду в мировом футболе. По количеству «мячей» аргентинец обошел Йохана Кройфа, Мишеля Платини и Марко ван Бастена, у которых было по три трофея. Пять «Золотых мячей» на счету португальца Криштиану Роналду

Фото: AP / David Ramos

«Мы всегда стремимся к лучшему. Забив два гола, обычно чувствуем, что способны на большее, что мы должны забить третий. Это и есть перфекционизм — то, что движет к успеху в жизни» В марте 2014 года Лионель Месси побил 87-летний рекорд по количеству забитых голов в истории «Барселоны», доведя свой бомбардирский счет до 371 мяча

Фото: AP / Emilio Morenatti

С «Барселоной» Месси выиграл десять титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов UEFA, шесть Кубков Испании, восемь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов. Шесть раз он становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и столько же — чемпионата Испании

Фото: AP / Manu Fernandez

«Я с огромным уважением отношусь к таким чемпионам, как Пеле, Марадона или Ди Стефано, но я не хочу, чтобы меня сравнивали с ними сейчас. Поговорим об этом, когда я выйду на пенсию»
Лионеля Месси нередеко сравнивали с другой звездой мирового футбола — аргентинцем Диего Марадоной (на фото). В 2007 году Месси повторил два самых известных его гола: в матче с «Эспаньолом» забил мяч рукой, а в поединке против «Хетафе» в сольном проходе обыграл половину команды соперников, пробежав такое же расстояние (62 метра)

Фото: AP / Luca Bruno

«Я ни в чем не измеряю свой успех. Что случилось вчера, то случилось вчера, а думать надо о том, что будет завтра. Жизнь у меня бежит слишком быстро, чтобы думать о прошедшем»

Фото: AP / Jon Super

В 2013 году Лионель Месси и его отец оказались в центре скандала, связанного с неуплатой налогов. Следствием было установлено, что с 2007 по 2009 год они недоплатили налогов на €4,1 млн. Существовала схема, позволявшая не светить в Испании средства, получаемые футболистом от рекламных контрактов. В 2016 году суд приговорил суперзвезду «Барселоны» к 21 месяцу тюремного заключения, однако по испанским законам он избежал наказания, так как его срок не превышал двух лет

Фото: Reuters

«Стать отцом — это значит научиться смотреть на вещи по-новому. Вчера у тебя был миллион важных дел, а сегодня вдруг самым важным становится твой сын»
C 2008 года Лионель Месси встречался с моделью Антонеллой Рокуццо (на фото). От нее у футболиста есть трое сыновей Тьяго, Матео и Чиро. В июле 2017 года они поженились

Фото: Reuters

«Если бы мне перестали платить как профессиональному футболисту, я бы так же охотно играл бесплатно. Деньги, конечно, делают жизнь более комфортной, но это не то, что меня вдохновляет»
На фото: открытие бронзовой скульптуры Лионелю Месси в Буэнос-Айресе, 2016 год

Фото: AP / Victor R. Caivano

«До сих пор я чувствую себя как ребенок, который выклянчил у матери мяч и вышел погонять его на улицу. В тот день, когда это чувство пропадет, я уйду из футбола»

Фото: Reuters

На ЧМ-2018 в России Лионель Месси (справа) забил лишь один гол в матче против сборной команды Нигерии. Аргентина вылетела в 1/8 финала, уступив Франции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Лионель Месси является самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. По данным журнала Forbes, в период с 1 мая 2021 года по 1 мая 2022-го Месси заработал $130 млн, из которых $75 млн составила его зарплата, а $55 млн — деньги от спонсорских и рекламных контрактов

Фото: Manu Fernandez / AP

1 мая 2019 года Месси оформил дубль в полуфинале Лиги Чемпионов. Второй гол стал 600-м голом за «Барселону» во всех турнирах

Фото: Albert Gea / Reuters

В июне 2016 года после поражения Аргентины от Чили в финале Кубка Америки Лионель Месси объявил о завершении выступлений за национальную команду, однако уже через несколько месяцев принял решение вернуться. В общей сложности на данный момент он сыграл за нее 138 матчей и забил 70 мячей

Фото: Victor R. Caivano / AP

25 августа Лионель Месси сообщил клубу «Барселона» о своем желании уйти из команды

Фото: Joan Monfort / AP

За 17 лет в «Барселоне» Месси забил 672 гола в 778 матчах

Фото: Manu Fernandez / Pool / AP

В июле 2021 года состоялся финальный матч Кубка Америки-2021 Аргентина — Бразилия. Встреча прошла в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана» и завершилась победой аргентинской команды со счетом 1:0. По итогам матча Месси признан лучшим игроком Кубка Америки-2021

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

В августе 2021 года Лионелю Месси пришлось покинуть «Барселону» из-за финансовых причин, связанных с регламентом чемпионата Испании. По сообщению «Барселоны», это было сделано вопреки намерениям сторон, которые были готовы заключить новый контракт на пять лет

Фото: Albert Gea / Reuters

Новым клубом футболиста стал парижский ПСЖ, в котором компанию ему составили Килиан Мбаппе и бывший соклубник по «Барселоне» Неймар

Фото: Laurent Cipriani / AP

В 2022 году Месси вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в Катаре и стал лучшим игроком турнира. После первенства он покинул ПСЖ и в июле 2023 года подписал контракт с американской командой «Интер Майами»

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

30 октября 2023 года Лионель Месси получил свой восьмой «Золотой мяч». Приз достался ему за подвиги на катарском чемпионате мира

Фото: Michel Euler / AP

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