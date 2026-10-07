Cry for me, Argentina

Лионель Месси попрощался со сборной Аргентины матчем, в котором было много слез — его и партнеров — и три гола, забитых при непосредственном участии главной футбольной иконы этого века. В двух случаях Месси ассистировал партнерам, поражавшим в Буэнос-Айресе ворота бенинцев, в третьем отличился сам с пенальти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прощаясь со сборной Аргентины, Лионель Месси (в центре), как и его партнеры, дал волю эмоциям

Фото: Gustavo Garello / AP Прощаясь со сборной Аргентины, Лионель Месси (в центре), как и его партнеры, дал волю эмоциям

Фото: Gustavo Garello / AP

Вечером 6 октября на стадионе Monumental в аргентинской столице прозвучало, конечно, много слов. Выступал сам Лионель Месси. Он обратился к 85-тысячным трибунам и ко всем, кто смотрел матч и них не попал. А бог его знает, сколько их, смотревших, было… Он настаивал, что уходит «гордым и в покое», но потом признавался, что не хочет покидать поле, ставить точку. А надо, пришло время… Выступал тренер аргентинской сборной Лионель Скалони, который благодарил судьбу за то, что дала ему возможность тренировать «лучшего футболиста в истории». По информационным агентствам разлетались реплики друзей-партнеров Месси — Анхеля Ди Марии, Родриго Де Пауля, президента Аргентины Хавьера Милея. У всех было что сказать.

Но лучше слов остроту момента иллюстрировали картинки. Телекамеры выхватывали слезы на лице Лионеля Месси в автобусе по дороге на арену, перед матчем, когда вверх поднималась гигантская майка сборной с его десятым номером и надписью Gracias, а в небе искрились фейерверки, после матча. Но плакали и другие. Полузащитник Энцо Фернандес так просто рыдал, словно только что потерял кого-то слишком близкого… И на трибунах влажных глаз были сотни, тысячи. А напоминания о боевом пути Лионеля Месси в национальной команде, подготовленные организаторами, боль только усиливали.

Кто-то наверняка даже удивился, решив проверить, с чего этот путь начался. Так давно же все случилось, что можно было и забыть. 2005 год. Товарищеский матч аргентинцев с венграми. На 63-й минуте на замену выходит 18-летний вундеркинд из «Барселоны», которому дали шанс попробовать себя в национальной команде, и почти сразу же получает красную карточку за дурацкую отмашку локтем. Дебют-конфуз.

Про то, что было после него, забыть тяжело. Восемь «Золотых мячей», рекорды, признание — еще в молодом возрасте — настоящим футбольным гением, куча титулов, завоеванных с «Барселоной». А еще — вечная погоня за ними, титулами, в сборной, которая отчего-то не складывалась. А сложилась, только когда молодой гений уже превратился в гения-ветерана и «Барселону» покинул.

В этой части карьеры,— триумф на чемпионате мира 2022 года в Катаре с такими подвигами, что Лионеля Месси перестали стесняться ставить в один ряд с величайшими среди великих — Пеле и Диего Марадоной.

За ним — прорыв в 39 лет в финал мирового первенства в Северной Америке летом 2026-го, восемь голов на главном турнире в 39 лет. За ним — смерть отца и то самое заявление в конце августа о том, что настал момент со сборной проститься. Завершается путь. Все вроде бы ждали это заявление, но все равно восприняли как удар. И наконец — товарищеский матч с 93-й командой рейтинга Международной федерации футбола (FIFA), в иных обстоятельствах — совершенно рядовой, а так трансформировавшийся в событие масштаба чуть ли не планетарного без особенных оговорок.

В этом матче, 208-м для Лионеля Месси в форме сборной, многие следили, понятно, в основном за ним. И, может быть, думали про себя: «Господи, зачем, зачем он уходит?!» Ведь все так же хорош. И все так же крутится вокруг него. Что бы аргентинцы делали со сборной Бенина без своей легенды? Два гола они забили с помощью Месси. Николаса Отаменди он нашел закрученной подачей с углового, выверенной до сантиметра. Нико Пасу удобно отдал под обводящий удар. Плюс создал еще кучу шансов. Плюс сам забил третий гол с 11-метрового. Сколько их там у него всего стало, голов в сборной после реализованного пенальти? 126! У Криштиану Роналду на 20 больше, но разве эта мелочь хоть как-то влияет на статус Месси?

Больше голов в сборной уже не будет. Будут лишь клубные — за «Интер Майами». Контракт с ним у Лионеля Месси до 2028 года. То есть, видимо, еще одного прощания с иконой в обозримом будущем не избежать. Тот случай, когда мало их не бывает.

Алексей Доспехов