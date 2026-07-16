Мальвинский вопрос

Аргентине может грозить дисциплинарное взыскание со стороны FIFA за политический жест. После победы над Англией в полуфинале чемпионата мира со счетом 2:1 несколько игроков вынесли на поле баннер, на котором было написано: «Мальвинские острова — это Аргентина».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Barria / Reuters Фото: Carlos Barria / Reuters

Мальвинскими в стране называют Фолклендские острова, заморскую территорию Великобритании, но эту принадлежность в самой Аргентине не признают. Британские политики уже призвали Международную федерацию футбола расследовать инцидент, а аналитики вспомнили похожий эпизод 2014 года. Тогда за фотографию с таким же плакатом Аргентина отделалась лишь штрафом, отмечает спортивный обозреватель «Ъ» Алексей Доспехов:

«Естественно, эта аргентинская акция обсуждается, но, прежде всего, ей уделяют определенное внимание в британских изданиях. Хотя, конечно, не такое большое, как поражению своей сборной. Какие санкции грозят сборной Аргентины? Будет открыто дисциплинарное дело. Выражение политических взглядов непосредственно во время соревнования недопустимо по дисциплинарному регламенту FIFA. Другое дело, что, мне кажется, аргентинцам на эти санкции абсолютно наплевать, хотя бы по той причине, что они крайне незначительные.

Собственно, уже был прецедент: подобный баннер с тем же указанием на принадлежность Фолклендских, или, как аргентинцы называют их, Мальвинских, островов. В 2014 году после одного из товарищеских матчей их оштрафовали на 30 тыс. швейцарских франков (около 2,8 млн руб.). Надо полагать, Аргентинская федерация футбола — хотя она и не самая богатая в мире — может себе позволить заплатить такую сумму за команду, вышедшую в финал».

Аргентина давно утверждает, что архипелаг в южной части Атлантики был незаконно захвачен Великобританией в 1833 году.

В 1982 году между странами произошел двухнедельный военный конфликт из-за принадлежности территории. В противостоянии погибли 655 аргентинских и 255 британских военнослужащих. В 2013 году на островах прошел референдум: 99,8% проголосовавших высказались за сохранение статуса британской заморской территории. В Аргентине результаты референдума не признают. Лозунг, который появился на плакате футболистов, — часть национальной идентичности государства. Эту фразу можно услышать и на школьных уроках, и от властей, добавляет политолог Павел Дубравский:

«Были отсылки к предыдущим чемпионатам мира, где уже сталкивались эти две сборные. И более того, если мы прислушаемся, как вела себя аргентинская команда, мы заметим, что не было слышно британского или английского гимна, как раз из-за того, что аргентинцы пели достаточно обидные песенки в адрес британцев. Поэтому в этом плане, мне кажется, накал очень сильно чувствовался. Конечно же, многие вспоминали как раз войну Аргентины и Британии 1982 года, когда военная хунта попыталась забрать острова обратно, но у них ничего не вышло. Учитывая количество погибших с обеих сторон, это такие события, которые в ДНК аргентинцев отпечатались до сих пор.

Сам плакат тоже вызвал бурю эмоций: политический конфликт прямо ощущался. Добавлю, что со стороны кабинета Хавьера Милея было несколько сигналов. Во-первых, его вице-президент Виктория Вильярруэль писала о том, что если англичанам не нравится проживать на Мальвинских островах, они всегда могут вернуться к себе домой. Во время матча она тоже позволила себе твиты в социальной сети X, которые были похожего характера. Милей в апреле 2026 года писал, что Мальвинские острова — это все-таки Аргентина, капслоком выдал большое сообщение. Здесь может быть логичный вопрос: будут ли военные какие-то действия со стороны Аргентины или хотя бы экономические? Нет. Хотя даже США сказали, что они, пожалуй, могут пересмотреть свою позицию по Мальвинским, или Фолклендским, островам».

Однако у этого жеста вряд ли будут последствия в виде военных действий.

Игру Англии и Аргентины еще во время подготовки признали матчем с наивысшими рисками из-за исторической напряженности между странами. Так, в Атланте накануне были усилены меры безопасности возле стадиона, отелей, где остановились сборные, и районах с повышенной проходимостью.

Анна Кулецкая