Бразилия понизила уровень дипотношений с Аргентиной из-за высказываний Милея

Составлено ИИ-Ассистентъ

В конце июля 2026 года Министерство иностранных дел Бразилии уже отзывало посла из Аргентины после того, как Хавьер Милей назвал президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву «вором» и «уголовником», а председателя Верховного суда — «мусором». Эти заявления были сделаны на митинге в поддержку Флавиу Болсонару, сына бывшего президента Жаира Болсонару.

Хавьер Милей приехал в Бразилию, чтобы лично поддержать Флавиу Болсонару, которого Либеральная партия 25 июля 2026 года выдвинула кандидатом в президенты Бразилии. Сам Жаир Болсонару не может участвовать в выборах, так как в сентябре 2025 года он был признан виновным по пяти пунктам, включая попытку государственного переворота после выборов 2022 года, и отбывает 27-летний срок заключения.

В июле 2026 года президент Аргентины Хавьер Милей обвинил демократов США, а также правительства Бразилии и Мексики в финансировании «антиаргентинской кампании» во время чемпионата мира по футболу. Он утверждал, что большую часть средств предоставила Бразилия. Аналитики связывают подобные заявления Милея со стремлением переключить внимание с внутренних проблем Аргентины на внешнего врага, так как его рейтинг начал стремительно падать.