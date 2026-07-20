Тренер Скалони допустил уход из сборной Аргентины после поражения в финале ЧМ
Лионель Скалони с большой вероятностью уйдет с должности главного тренера сборной Аргентины по футболу. Об этом он заявил на пресс-конференции после финала чемпионата мира.
Лионель Скалони
Фото: Hannah McKay / Reuters
«До декабря я продолжу исполнять свои обязанности по контракту. Потом, конечно, я поговорю с главой федерации. Это фантастическая должность, о которой мечтает каждый аргентинец, я горд быть тренером сборной. Но после декабря будет непросто. Скорее всего, я уйду»,— приводит слова 48-летнего специалиста издание Ataque Futbolero. Отмечается, что после поражения (0:1) от сборной Испании тренер не смог сдержать слез на пресс-конференции.
Лионель Скалони возглавляет сборную Аргентины с 2018 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат мира (2022), «Финалиссиму» (2022) и завоевала два Кубка Америки (2021, 2024).
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Лионель Скалони возглавил сборную Аргентины в 2018 году и успешно работал с командой, дважды выиграв Кубок Америки и Чемпионат мира 2022 года. Его работа высоко ценилась: 27 февраля 2023 года он был признан лучшим тренером мира на церемонии The Best FIFA Football Awards. Наставник даже заявлял после победы в Кубке Америки 2024 года, что готов подписать новый 15-летний контракт, несмотря на то, что в федерации, возможно, могли быть против такой «сумасбродной идеи» после почти 30 лет без значимых международных титулов. Скалони также в 2024 году был среди претендентов на звание лучшего тренера года по версии FIFA, но уступил итальянскому специалисту Карло Анчелотти.
В ноябре 2023 года, вскоре после победы над Бразилией в отборочном матче Чемпионата мира 2026 года, Лионель Скалони уже сообщал о намерении покинуть пост, объясняя это тем, что аргентинцам «нужен тренер, обладающий всей энергией и хорошо себя чувствующий». Он отметил, что планка поднята слишком высоко и ему «надо подумать», хотя тогда подчеркнул, что обсудит решение с руководством футбольной федерации страны и игроками.