Тренер Скалони допустил уход из сборной Аргентины после поражения в финале ЧМ

Лионель Скалони с большой вероятностью уйдет с должности главного тренера сборной Аргентины по футболу. Об этом он заявил на пресс-конференции после финала чемпионата мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лионель Скалони

Фото: Hannah McKay / Reuters Лионель Скалони

Фото: Hannah McKay / Reuters

«До декабря я продолжу исполнять свои обязанности по контракту. Потом, конечно, я поговорю с главой федерации. Это фантастическая должность, о которой мечтает каждый аргентинец, я горд быть тренером сборной. Но после декабря будет непросто. Скорее всего, я уйду»,— приводит слова 48-летнего специалиста издание Ataque Futbolero. Отмечается, что после поражения (0:1) от сборной Испании тренер не смог сдержать слез на пресс-конференции.

Лионель Скалони возглавляет сборную Аргентины с 2018 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат мира (2022), «Финалиссиму» (2022) и завоевала два Кубка Америки (2021, 2024).

Подробнее о решающем матче мирового первенства — в материале «Ъ» «Хозяева золотого мяча».

Таисия Орлова