Аргентина выразила протест Британии из-за корабля у Мальвинских островов
МИД Аргентины заявил протест Великобритании из-за корабля военно-морского флота королевства HMS Medway, который шел в водах спорных Мальвинских островов. Власти Британии не уведомили аргентинскую сторону о проходе судна, как того требует двустороннее соглашение, указано в заявлении.
«Правительство Аргентины решительно осуждает данное британское военное вторжение в пространства, находящиеся под юрисдикцией Аргентины»,— указано в заявлении, опубликованном на странице МИД Аргентины в соцсети Х.
Спорный архипелаг находится в южной части Атлантического океана. В Великобритании острова называют Фолклендскими, в Аргентине — Мальвинскими. В 1982 году между странами произошел вооруженный конфликт из-за принадлежности архипелага. В настоящий момент Великобритания относит острова к числу своих заморских территорий, Аргентина — к провинции Огненная Земля.
Территориальный спор между Аргентиной и Великобританией вокруг Мальвинских (Фолклендских) островов имеет давнюю историю, начавшуюся с открытия островов и создания первых поселений. В 1982 году конфликт перерос в Фолклендскую войну, в которой Аргентина потерпела поражение. Несмотря на это, Аргентина никогда не отказывалась от своих претензий, считая острова незаконно оккупированными Великобританией.
В последние годы Аргентина неоднократно призывала Великобританию возобновить переговоры о принадлежности островов, особенно на фоне таких событий, как передача Лондоном архипелага Чагос Маврикию. Аргентинская сторона рассматривает этот прецедент как пример мирного урегулирования подобных споров. Новые аргентинские власти, включая нынешнего президента Хавьера Милея, продолжают активно продвигать эту повестку. За конфликтом вокруг островов стоит не только историческая и политическая значимость, но и стратегическая ценность, обусловленная наличием газовых и нефтяных месторождений, а также важным проходом между Южной Америкой и Антарктидой.