Аргентина выразила протест Британии из-за корабля у Мальвинских островов

МИД Аргентины заявил протест Великобритании из-за корабля военно-морского флота королевства HMS Medway, который шел в водах спорных Мальвинских островов. Власти Британии не уведомили аргентинскую сторону о проходе судна, как того требует двустороннее соглашение, указано в заявлении.

«Правительство Аргентины решительно осуждает данное британское военное вторжение в пространства, находящиеся под юрисдикцией Аргентины»,— указано в заявлении, опубликованном на странице МИД Аргентины в соцсети Х.

Спорный архипелаг находится в южной части Атлантического океана. В Великобритании острова называют Фолклендскими, в Аргентине — Мальвинскими. В 1982 году между странами произошел вооруженный конфликт из-за принадлежности архипелага. В настоящий момент Великобритания относит острова к числу своих заморских территорий, Аргентина — к провинции Огненная Земля.