Мальвины вышли на поле

Красок победе аргентинской сборной над английской командой в полуфинале чемпионата мира по футболу добавил скандальный инцидент. После окончания встречи победители попозировали с переданным им с трибуны баннером с надписью «Las Malvinas son Argentinas», отсылающим к Фолклендской войне 1982 года и отношению к поражению в ней от Великобритании в Аргентине. Международная федерация футбола (FIFA) запрещает демонстрацию политических лозунгов на своих соревнованиях, но наказания за это предусмотрены не такие строгие, чтобы всерьез обеспокоить уже получавших их за аналогичные нарушения аргентинских игроков и футбольных руководителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сборная Аргентины празднует победу и держит баннер с надписью «Las Malvinas son Argentinas»

Фото: Amanda Perobelli / Reuters Сборная Аргентины празднует победу и держит баннер с надписью «Las Malvinas son Argentinas»

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

BBC опубликовала заявление министра бизнеса и торговли Великобритании Питера Кайла, потребовавшего от Международной федерации футбола «тщательно» расследовать инцидент, случившийся сразу после окончания состоявшегося накануне в Атланте полуфинального матча чемпионата мира между сборными Англии и Аргентины. Аргентинцы в нем одержали победу со счетом 2:1.

Внимание многих медиаресурсов помимо собственно игры привлек эпизод во время празднования аргентинскими игроками успеха. Они с удовольствием позировали перед фотографами с переданным с трибуны болельщиками большим баннером. На баннере была нанесена надпись: «Las Malvinas son Argentinas» («Мальвины — аргентинские»).

Мальвинскими в Аргентине называют острова, которые значительной части мира известны как Фолклендские. Архипелаг с населением чуть больше 3 тыс. человек у аргентинского побережья имеет статус британской заморской территории. Однако спор вокруг его принадлежности ведется двумя странами с позапрошлого столетия. Его кульминацией была Фолклендская война 1982 года, завершившаяся провалом попытки аргентинской стороны установить суверенитет над островами. Она продолжалась 74 дня, и в ней погибли более 900 военнослужащих, львиная доля — 649 — из аргентинской армии. В стране, проигравшей в конфликте, поражение восприняли крайне болезненно и до сих пор настаивают на «историческом» праве на владение Фолклендами/Мальвинами, игнорируя полное отсутствие признаков того, что местное население разделяет ее стремления.

Очень часто войну как фактор, усиливающий мотивацию перед встречами с англичанами, упоминали и аргентинские футболисты разных поколений, несмотря на то что у многих из них лучшие годы карьеры прошли в чемпионате Англии. То, что он никуда не делся и сейчас, стало ясно, когда в соцсетях распространилось видео, снятое еще после четвертьфинального матча аргентинцев против швейцарцев в раздевалке. Обладатели золотых медалей предыдущего первенства пели песню с отсылками к Фолклендской войне и легендарному Диего Марадоне. Он не скрывал, что считает свои два гола в ворота англичан на чемпионате мира 1986 года местью за нее.

Формально возмущение британцев историей с баннером понятно. Речь идет, можно сказать, о вопиющем нарушении принципа «политической нейтральности» FIFA и ее дисциплинарного кодекса.

Он запрещает демонстрацию на стадионах лозунгов «политического, идеологического, религиозного или оскорбительного содержания». Но вряд ли это обстоятельство всерьез беспокоит аргентинцев.

Все дело в том, что практика показывает: FIFA чрезвычайно мягко наказывает за подобные ЧП. Прецедентов несколько, а среди них есть и абсолютно идентичный североамериканскому. Игроки сборной Аргентины однажды уже демонстрировали баннер с такой надписью. Было это в 2014 году перед товарищеским матчем со словенцами в рамках заключительного этапа подготовки к чемпионату мира в Бразилии. Тогда FIFA оштрафовала команду на 30 тыс. швейцарских франков.

При этом совершенно очевидно, что на родине, каким бы ни был итог разбирательства, игроков не осудят. Вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль вскоре после полуфинала опубликовала в сети X фотографию с баннером, сопроводив ее собственным напоминанием о том, что «Мальвины — аргентинские» и «всегда с нами: в нашей крови и наших сердцах».

Алексей Доспехов