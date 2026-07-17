Президент Аргентины не поедет на финал ЧМ-2026
Президент Аргентины Хавьер Милей не поедет на финальный матч чемпионата мира по футболу в США. По его словам, он предпочел продолжить просмотр чемпионата дома.
В эфире радиостанции El Observador господин Милей сообщил, что «ни при каких обстоятельствах» не нарушит свой счастливый ритуал — смотреть матчи чемпионата мира в президентской резиденции.
Он также поделился еще одной приметой: надевать плотную куртку аргентинской нефтяной компании YPF на каждую игру. «Так как было холодно, а отопление я не включаю, я надел куртку нефтяной компании, в которой в день игры со Швейцарией мне было очень тепло. Когда я ее снял, нам забили гол. Тогда я надел ее обратно и с тех пор больше не снимал»,— сказал президент Аргентины (цитата по AFP). Игра со Швейцарией закончилась со счетом 3:1 в пользу Аргентины.
15 июля Аргентина в полуфинале ЧМ по футболу обыграла Англию со счетом 2:1. В финале сборная сыграет с командой Испании. Ожидается, что матч 19 июля в Нью-Джерси посетят король Испании Филипп VI, а также президент США Дональд Трамп.
Хавьер Милей, вступивший в должность президента Аргентины 10 декабря 2023 года, является ультраправым либертарианцем и самопровозглашенным анархо-капиталистом. Он пришел к власти на волне обещаний покончить с инфляцией и провести радикальные экономические реформы, включая сокращение госрасходов, упразднение Центробанка и перевод экономики на доллары США. Изначально Милей заявлял о намерении минимизировать связи с Китаем, Бразилией и Россией, отдав приоритет сотрудничеству с США и Израилем. Более того, до этого момента Аргентина являлась действующим обладателем титула чемпионов мира по футболу, выиграв мундиаль в Катаре в 2022 году.
Несмотря на то, что Хавьер Милей ранее объявлял о курсе на полную солидаризацию с США, включая вопросы, касающиеся Украины, его отношения с некоторыми международными партнерами характеризовались дипломатическими кризисами. Так, за пять месяцев пребывания у власти, его правительство сталкивалось с проблемами в отношениях с Китаем, Бразилией, Мексикой и Испанией, что в том числе связано с его резкими высказываниями. Это происходило на фоне глубокого экономического кризиса в стране, а также коррупционных скандалов, что вызывало недовольство оппозиции и части населения.