Месси намерен подать в суд на СМИ за вторжение в частную жизнь на похоронах отца

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси подаст в суд на журналистов, нарушивших право на частную жизнь во время похорон отца. Об этом в социальной сети X написал журналист Фран Касаретто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хорхе Месси (слева) и его сын Лионель

Фото: Joan Cros / NurPhoto / Getty Images Хорхе Месси (слева) и его сын Лионель

Фото: Joan Cros / NurPhoto / Getty Images

8 августа Хорхе Месси умер на 69-м году жизни после продолжительной болезни. На следующий день в аргентинском городе Росарио прошли похороны. Церемония прощания состоялась в закрытом режиме, на ней присутствовали только родные и близкие.

«Лионель Месси подтвердил, что примет юридические меры против аргентинских СМИ, которые нарушили приватность семьи во время прощания с Хорхе Месси»,— сообщил Касаретто.

Лионель Месси является восьмикратным обладателем «Золотого мяча». В составе сборной Аргентины нападающий выиграл чемпионат мира (2022), Олимпийские игры (2008) и дважды завоевал Кубок Америки (2021, 2024). С 2023 года он представляет «Интер Майами». Также форвард выступал за испанскую «Барселону» и французский ПСЖ.

Арнольд Кабанов