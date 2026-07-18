Урок художественного выживания

В Ист-Ратерфорде состоится последний и самый главный матч чемпионата мира по футболу. Он свел две сборные, которые, несмотря на равный статус, несмотря на то что их футболисты говорят на одном языке, хочется назвать антиподами. Испанцы, европейские флагманы, добрались до него на высочайшем классе и тончайшем расчете, аргентинцы, флагманы южноамериканские,— на умении выживать и не увядшем с годами гении Лионеля Месси. В предыдущих финалах командный класс брал верх над индивидуальными талантами. Но предыдущие финалы и венчали слишком обычные по сравнению с нынешним первенства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отличия в облике и подходе к футболу между сборными Аргентины и Испании так же огромны, как разница в возрасте их лидеров — 39-летнего Лионеля Месси (на фото) и 19-летнего Ламина Ямаля

Фото: Dylan Martinez / Reuters Отличия в облике и подходе к футболу между сборными Аргентины и Испании так же огромны, как разница в возрасте их лидеров — 39-летнего Лионеля Месси (на фото) и 19-летнего Ламина Ямаля

Фото: Dylan Martinez / Reuters

В чем особенная прелесть, особенная ценность этого финала, объяснить очень просто. Любой победитель чемпионата мира, конечно, автоматически занимает видное место в футбольной истории. Но финал на стадионе с видом на Манхэттен, каким бы ни был его исход, подарит достижение, которое будет выделяться, сиять так, что не заметить невозможно. Сборная Аргентины, победительница прошлого мирового первенства, может стать всего третьей, которой удалось отстоять это звание. Причем ее предшественницы — из времен, поколению современному представляющихся глубокой древностью: итальянский «дубль» — из 1934 и 1938 годов, бразильский — из 1958-го и 1962-го. Сборная Испании может стать первой, дважды добавившей к званию чемпиона Европы золото чемпионата главнейшего. В 2010 году она повторила трюк, исполненный французами в 2000-м, сейчас идет на рекорд.

Гораздо сложнее доказать, что перед этим финалом нужно потуже пристегивать ремни в ожидании рубки равных, от которой закружится голова, что ничего в ней не ясно, повсюду — туман. Все, что происходило на североамериканском чемпионате прежде, наоборот, настаивает на том, что надо готовиться, может быть, к чему-то довольно пресному и понятному.

Среди людей, разбирающихся в футболе, среди людей, от точности чьих прогнозов зависит их материальное благополучие (см. справку), вообще не найти тех, кто уверен, что это именно рубка равных. Куда ни кинь взгляд — везде испанские плюсики.

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Путь сборной Испании к решающему матчу — идеальный чемпионский путь. Плавный разгон, в том числе через ничью с дебютантами из Кабо-Верде, подозрительно глядя на который, часто забывали о том, что важнейшие испанские игроки — Ламин Ямаль и Родри — долечивают травмы и добирают форму прямо по ходу турнира. Затем постепенный апгрейд в play-off — с трудными, но, как ни крути, с запасом выигрышами у португальцев и бельгийцев. Затем потрясающий по убедительности полуфинал против французов, которых уже чуть ли не успели короновать: ну нет же никого лучше. Мировое первенство — долгое путешествие. И от ощущения, что испанский тренер Луис де ла Фуэнте с выходом на пик все верно рассчитал, никуда не деться. Как и от ощущения безграничных масштабов класса испанской команды, от отсутствия хотя бы относительных слабостей. Забивает немало, разными способами, мяч, пропущенный от бельгийцев, до сих пор единственный. А все потому, что и оборона безумно крепка, и контроль над серединой поля — полный.

Путь сборной Аргентины — по совершенно иной траектории. Бодрый групповой этап, а после него — удивительный play-off. Овертаймы в матчах с командами Кабо-Верде и Швейцарии, чудесное спасение в битве с египтянами, добытый на флажке перелом во встрече с англичанами, которым аргентинцы тоже уступали. Память подсказывает, что бывали команды-«выживальщицы», добиравшиеся до золота. Но они, скажем сборная Италии 1982 и 2006 годов, все же редкие исключения, а не классика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ламин Ямаль

Фото: Maria Lysaker / Reuters Ламин Ямаль

Фото: Maria Lysaker / Reuters

Тому, кого тянет найти что-то такое, что указывало бы на аргентинское превосходство, стоит воздерживаться от их поисков — будет только хуже. У испанцев везде все в порядке. А про сборную Аргентины некоторые цифры рассказывают, что она — команда, по сути, одного отрезка и одного человека. Две трети всех мячей — 12 из 19 — отправлены в чужие ворота после 75-й минуты, в концовке. Столько же — дюжина голов — заслуга Лионеля Месси: восемь забил сам, четыре партнеры забили с его передач, включая два все перевернувших в полуфинале против англичан. Даже детальный тактический разбор этой встречи в исполнении футбольных экспертов BBC свелся к разбору действий Месси — как подмечал уязвимые черты в действиях опекуна Эллиота Андерсона, как, большую часть матча передвигаясь по полю пешком, включился, когда потребовалось.

То, что в 39 величайший футболист века так играет, восхищает любого, кто за ним следит. Но зависимость от него сборной Аргентины похожа на патологическую:

что, если у Месси вдруг не пойдет? Что, если его закроют? Атакующих вариантов-то и так было предъявлено безумно мало: в основном неторопливые атаки через центр. А у сборной Испании патологий нет.

Про нее не скажешь, что она — команда Ямаля или Родри. И вариантов — море. И вообразить, что она, как англичане, скисает на излете матча, невозможно. Зато если ее прессинг будет еще плотнее, чем английский, доставлявший столько проблем аргентинцам, никто не удивится.

Не помогает подлить в расклад красок и традиционная ссылка на то, что финал — это такая отдельная вселенная, со своими законами. В них, финалах, играют с чистого листа. Ничего подобного. Последний случай, когда верх в финальном матче чемпионата мира брала сборная, рассматривавшаяся как его аутсайдер, датирован 1998 годом: французы тогда неожиданно разгромили бразильцев. В веке нынешнем было шесть финалов и все завершались удивительно логично. В 2002, 2010, 2014 и 2018 годах фавориты — бразильцы, испанцы, немцы и французы — выигрывали или в основное, или в дополнительное время у котировавшихся пониже немцев, голландцев, аргентинцев и хорватов. А два столкновения сборных, в которых видели ровню друг другу,— итальянской с французской в 2006-м и аргентинской с французской в 2022-м — перетекали в серии пенальти. Закономерность, «правильность» умопомрачительная.

Зацепка разве что в том, что нынешний чемпионат мира с его новым форматом, с его новыми нюансами регламента — он сам по себе какой-то «неправильный» по сравнению с предыдущими. И финал у него будет не таким, как все, что ему предшествовали. С паузами посреди таймов, с получасовым перерывом ради музыкального шоу вместо 15-минутного. И если кому-то они и могут пойти на пользу, то только команде, ставящей на выживание, ломаный ритм и приближающегося к 40-летию вожака, который играет вспышками и которому, чтобы они были поярче, лишний отдых точно не помешает.

Алексей Доспехов