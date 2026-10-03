Паспорт продает билет в 170 стран

Власти латиноамериканской страны рассмотрят первые заявки иностранных инвесторов уже в четвертом квартале 2026 года, сообщили в правительстве. За паспорт потребуют безвозвратный взнос в казначейство на сумму $350 тыс. Второй вариант для инвесторов — покупка специальных гособлигаций за $800 тыс. с нулевой ставкой. Вместе с заявителем в заявку вносят супруга или супругу, а также детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Agustin Marcarian / Reuters Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Интерес к программе уже проявляют состоятельные американцы, европейцы и китайцы. Впрочем, переезжать в Аргентину большинство из них не собирается. Паспорт дает безвизовый въезд в 170 стран. Его воспринимают как запасной вариант на случай войны или серьезного кризиса, пишет Financial Times.

Независимый эксперт в сфере инвестиционного гражданства Александр Захаров считает, что трудностей попасть в такую программу хватает:

«Это эксклюзивный вариант в условиях, когда на рынке “гражданство за инвестиции” осталось только у Карибских стран. Евросоюз уже выставил им ультиматум о прекращении программы с июля 2028 года. Говорить об Аргентине, конечно, хочется с оптимизмом, поскольку страна не входит в ЕС, не оказывает давление США с учетом дружественной позиции администрации Трампа к администрации Милея.

Поэтому, скорее всего, программа состоится, но сколько она продержится в таком виде, можно только предполагать. Пока еще неизвестно, какая будет квота для общего количества участников. Неясно также, будут ли допущены заявки граждан России и Белоруссии. Если такое произойдет, наверное, будет какой-то временной предел.

Преимущество аргентинской программы в том, что можно получить “золотой паспорт” за инвестиции и не стать налоговым резидентом.

И это с учетом того, что в Аргентине достаточно серьезное налоговое бремя. Более того, прежние пути, которые существовали раньше в этой стране по родам, по оседлости, сейчас достаточно сложно реализуются. В Аргентине сейчас находится очень много россиян, которые даже не знают, получат они гражданство или нет».

Правительство Аргентины обещает, что комплаенс будут проводить по стандартам развитых экономик. Строгая оценка заявок нужна, чтобы защитить нацбезопасность, финансовую систему и международный престиж аргентинского гражданства, пояснили чиновники.

Впрочем, есть варианты с менее жесткими критериями проверки, говорит директор международных программ иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент» Софья Дефоссе-Аксютина:

«Альтернативами могли бы быть страны Карибского бассейна, которые также имеют безвизовые соглашения с Евросоюзом, с Великобританией, как и Аргентина. Но эти страны закрыты для россиян. Из того, что для россиян доступно, я думаю, Аргентина — самый сильный паспорт, с самым большим количеством соглашений о безвизовом въезде. Цена в $800 тыс. на четырех человек — это больше, чем Карибский бассейн, но меньше, чем Мальта.

Сан-Томе и Принсипи тоже активно работают с россиянами, там инвестиции начинаются от €90 тыс. на одного заявителя.

Но эта страна не имеет безвизовых соглашений с Евросоюзом, и поэтому это просто паспорт. Все-таки Аргентина — более привлекательное решение. Уверена, что будут желающие получить гражданство за эти деньги. Вообще, азиатские страны не предоставляют гражданства за инвестиции. В небольшом количестве предоставляют натурализацию, например Сингапур».

По данным Financial Times, состоятельные бизнесмены уже обустраивают ранчо в аргентинской провинции Мендоса на случай ядерной войны или климатической катастрофы. В сумме партнеры вложили в участок площадью 32 тыс. га и $10 млн. Он будет полностью автономным.

Леонид Пастернак