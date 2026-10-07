Месси забил гол в последнем матче за сборную Аргентины

Нападающий Лионель Месси забил гол за национальную сборную в товарищеском матче Аргентины против сборной Бенина. Игра, которая стала последней в карьере Месси за команду Аргентины, завершилась со счетом 3:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rodrigo Valle / Reuters Фото: Rodrigo Valle / Reuters

Игра прошла на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе. Месси реализовал пенальти на 71-й минуте, а также ассистировал Николасу Отаменди и Нико Пасу. Матч стал прощальным и для защитника Отаменди, завершившего международную карьеру вместе с Месси.

В составе сборной Аргентины Лионель Месси дважды стал победителем Кубка Америки (2021, 2024), чемпионом мира 2022 года и серебряным призером чемпионатов мира 2014 и 2026 годов. Всего за сборную Аргентины восьмикратный обладатель «Золотого мяча» провел 208 матчей, забив 126 голов и сделав 62 результативные передачи.