Прокуратура запросила до 12 лет тюрьмы для врачей Марадоны
09.10.2026, 04:09
Прокуратура Аргентины запросила от 4 до 12 лет лишения свободы для медиков, обвиняемых в смерти футболиста Диего Марадоны. Об этом сообщает телеканал TN.
Во время судебных прений прокуроры потребовали 12 лет лишения свободы для нейрохирурга Леопольдо Луке, 10 лет — для координатора компании Swiss Medical Нэнси Форлини и 8 лет — для психиатра Агустины Косачов.
Кроме того, обвинение запросило 5 лет тюрьмы для психолога Карлоса Диаса и по 4 года для медбратьев Рикардо Альмирона и Мариано Перрони с запретом на профессиональную деятельность.
Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года от острого отека легких, вызванного хронической сердечной недостаточностью. За две недели до смерти бывший футболист был срочно прооперирован и вскоре выписан.
Врачей обвиняют в непредумышленном убийстве и преступной халатности. Прокуроры считают, что смерти можно было избежать при надлежащем медицинском уходе. Процесс по делу был возобновлен в апреле после годичного перерыва.