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18 июня, вторник
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Новости
01:08
США отправят около тысячи военных на Ближний Восток из-за «иранской угрозы»
05:49
Меньше половины россиян заявили о планах своих детей поступить в вуз
04:54
Зеленский выступил за расширение санкций против России
06:01
Трамп требует от NYT раскрыть источник данных в статье о кибератаках на Россию
10:06
Кремль подтвердил работу над введением электронных виз для въезда в РФ
09:48
Леонид Волков вышел на свободу
09:44
РБК: UEFA готов продлить контракт с «Газпромом» о спонсорстве вопреки санкциям
09:37
Полиция возбудила дело после нападения на директора Фонда кино
09:29
Минэкономики разработало механизм изъятия участков за нарушение правил пожарной безопасности
09:21
Клубы РПЛ рассмотрели варианты реформирования чемпионата России
09:03
Минобороны РФ опубликовало видео перехвата бомбардировщиков США у российской границы
08:57
Истец отказался от иска к банку «Восточный» с требованием собрать акционеров
08:43
Трамп заявил о начале депортации миллионов нелегальных мигрантов
08:29
Бывшего президента Египта похоронили в Каире
08:22
«Ведомости»: АвтоВАЗ намерен повысить цены на автомобили
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(обновлено: 17.06.2019)
Динамика инфляции
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Ценам не верят в кредит
ЦБ и Минэкономики не сошлись в оценке будущей инфляции
1
Потребительские цены растут медленнее плана
Банк России намерен рассмотреть вопрос снижения ключевой ставки
1
Правительство держит цены в руках
Алексей Шаповалов о причинах торможения инфляции
2
Цены те же, но кошелек легче
Банк России подтвердил рост инфляционных ожиданий в апреле
2
Инфляция в России добралась до пика
Мониторинг потребительских цен
1
Экономический прогноз на апрель
Что будет с рублем, долларом и нефтью
1
Инфляционные ожидания граждан «повышены и незаякорены»
Мониторинг потребительских цен
5
Экономический рост украсится скромностью
Минэкономики согласилось с тем, что успехи 2018 года были разовыми
ЦБ и big data совпали в оценках
Инфляционные ожидания не зависят от метода расчета
2
Незваный сантехник хуже правительства
Цены в январе выросли не столько из-за НДС, сколько стараниями ЖКХ
1
Худшее снова впереди
Мониторинг инфляционных ожиданий
8
Предновогодние расходы стали скромнее
В минувшем декабре россияне потратили рекордно малую сумму
15
Цены растут, но не те
Авторов инфляции начала 2019 года указано разыскивать
6
Цены не оценили момента
От инфляции в начале 2019 года пока больше всего страдают куры и пассажиры трамвая
6
Инфляция превзошла ожидания ЦБ
Мониторинг потребительских цен
1
Инфляция готова преодолеть таргет ЦБ
Мониторинг розничных цен
Инфляция единая и неделимая
ЦБ не нашел в ней значимых региональных особенностей
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Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
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Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия