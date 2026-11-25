Скачок цен в рыбной отрасли объясняют слабой путиной. На пике лососевой путины на Дальнем Востоке (июль-август) было добыто 74,7 тыс. тонн лососей, что на 60% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным Рыбного союза, итоговый вылов в этом году составил около 100 тыс. тонн при первоначальном прогнозе 227 тыс. тонн.