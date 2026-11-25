Стоимость красной икры выросла почти на 20% по сравнению с сентябрем
В октябре стоимость лососевой икры выросла на 19,8% по сравнению с сентябрем. Тогда подорожание составило 5,8%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.
Скачок цен в рыбной отрасли объясняют слабой путиной. На пике лососевой путины на Дальнем Востоке (июль-август) было добыто 74,7 тыс. тонн лососей, что на 60% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным Рыбного союза, итоговый вылов в этом году составил около 100 тыс. тонн при первоначальном прогнозе 227 тыс. тонн.
В годовом выражении розничные цены на икру лососевых в середине ноября в России выросли на 71–154%. Ранее динамика оценивалась в 15%. По мнению экспертов, это связано с сокращением предложения. Потребители могут переориентироваться на более мелкую фасовку или альтернативную продукцию, считают они. Согласно «Чек Индексу», количество покупок имитированной красной икры с января по сентябрь 2026 года увеличилось на 14% в годовом выражении.