Инфляция в еврозоне продолжает расти

При этом базовая инфляция (рост цен без учета энергоносителей и продовольствия) осталась в октябре на сентябрьском уровне — 2,5% год к году. Как поясняют аналитики ING, одна из причин сохранения показателя на прежнем уровне — слабый потребительский спрос в еврозоне, из-за которого компании не так активно перекладывают издержки в конечные цены на товары. «Финансовые возможности потребителей и их готовность платить за товары по более высоким ценам сейчас значительно слабее, чем в 2022 году»,— отмечают эксперты. Поэтому предприятия вынуждены частично компенсировать удорожание энергоносителей сокращением собственной прибыли — так, рост цен на нефть и газ слабее распространяется за пределы энергосектора.