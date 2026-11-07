Годовая инфляция в России замедлилась до 6,95%
Годовой рост потребительских цен в России по состоянию на 2 ноября составил 6,95%. Такие данные приводит Минэкономразвития в обзоре ценовой динамики за неделю с 27 октября по 2 ноября 2026 года.
За отчетный период потребительские цены в целом снизились на 0,04%. В продовольственном сегменте темпы удорожания замедлились до 0,31%. При этом динамика цен на овощи и фрукты не изменилась по сравнению с предыдущей неделей.
На рынке непродовольственных товаров снижение цен ускорилось и достигло 0,43%. В секторе наблюдаемых услуг также возобновилось удешевление.
По оценке министерства, несмотря на недельное снижение цен, годовая инфляция к 2 ноября оставалась на уровне 6,95%.