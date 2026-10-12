ЦБ: замедление инфляции в России прервалось из-за атак БПЛА
12.10.2026, 12:28
В России во втором полугодии прервалось замедление инфляции, заявил зампредседателя Центробанка (ЦБ) Алексей Заботкин. Он назвал причиной выбытие мощностей экономики из-за атак беспилотников.
Как уточнил господин Заботкин, более сдержанный рост спроса обеспечил замедление инфляции в 2025 году и первой половине 2026-го. «Это замедление инфляции прервалось во второй половине этого года вследствие временного выбытия производственных и логистических мощностей в ряде отраслей, которое произошло в последние месяцы»,— сказал он на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам (цитата по ТАСС).
ЦБ в сентябре ухудшил оценки экономики в новом консенсус-прогнозе. В частности, прогноз по инфляции был повышен с 6,2% до 6,6%, прогноз роста ВВП — снижен с 1,3% до 1,2%. По оценке Минэкономики, инфляция на конец этого года составит 6,8%, а к концу следующего года ожидается ее снижение до целевых 4%.