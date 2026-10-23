Заседание совета директоров ЦБ России. Главное
Инфляция
Годовая инфляция в РФ, по оценке на 19 октября, составила 6,8% и по итогам года сложится в диапазоне 7,1-7,6%.
ЦБ повысил прогноз по среднегодовой инфляции с 5,9-6,2% до 6,2-6,3% до конца 2026 года. Прогноз по среднегодовой инфляции в 2027 году повышен с 4,3-5,2% до 5,2-5,7%.
Инфляционные ожидания населения находятся вблизи максимальных значений за два года.
Ставка
ЦБ рассматривал предметно только сохранение ключевой ставки (на прежнем уровне— «Ъ»).
ЦБ уточнил прогноз средней ключевой ставки по итогам года с 14,5-14,6% до 14,6%, а до конца года ждет ее на уровне 14%. ЦБ будет принимать дальнейшие решения по ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий.
ЦБ повысил прогноз средней ключевой ставки на 2027 год с 10,5-12,5% до 12,5-13,5%, на 2028 год — с 8-9% до 9-10%.
ЦБ потребуется более длительный период умеренно жестких денежно-кредитных условий.
ВВП и нефть
ЦБ уточнил прогноз роста ВВП РФ в 2026 году с 0-1% до 0,5-1%.
ЦБ повысил прогноз цены нефти Urals для налогообложения в 2026 году с $60 до $72 за баррель.
Кредитование
ЦБ повысил прогноз роста кредитования компаний банками по итогам 2026 года до 9-12% с прежних 7-11%.
ЦБ снизил прогноз роста ипотечного кредитования в России по итогам 2026 года — до 6-9% с предыдущих 6-10%.
ЦБ понизил прогноз роста объема ипотеки до конца 2026 года до 6-9%, до конца 2027 года — 5-10%.
Зарплаты и инвестиции
Рост зарплат замедляется и постепенно сближается с ростом производительности труда, но при этом разрыв в их динамике по-прежнему существенный.
Склонность к сбережению у россиян несколько снизилась, но остается на высоком уровне, растет интерес к альтернативным способам сбережения.
Повышенная индексация тарифов ЖКХ пока мало отразилась в инфляционных ожиданиях, на платежках скажется в ноябре.
Восстановление инвестиций в экономике РФ продолжается.
Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов.