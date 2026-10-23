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Заседание совета директоров ЦБ России. Главное

В пятницу, 23 октября, Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14%. «Ъ» собрал ключевые заявления ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина

Артем Кудрявцев / Пресс-служба Банка России

Инфляция

  • Годовая инфляция в РФ, по оценке на 19 октября, составила 6,8% и по итогам года сложится в диапазоне 7,1-7,6%.

  • ЦБ повысил прогноз по среднегодовой инфляции с 5,9-6,2% до 6,2-6,3% до конца 2026 года. Прогноз по среднегодовой инфляции в 2027 году повышен с 4,3-5,2% до 5,2-5,7%.

  • Инфляционные ожидания населения находятся вблизи максимальных значений за два года.

Ставка

  • ЦБ рассматривал предметно только сохранение ключевой ставки (на прежнем уровне— «Ъ»).

  • ЦБ уточнил прогноз средней ключевой ставки по итогам года с 14,5-14,6% до 14,6%, а до конца года ждет ее на уровне 14%. ЦБ будет принимать дальнейшие решения по ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий.

  • ЦБ повысил прогноз средней ключевой ставки на 2027 год с 10,5-12,5% до 12,5-13,5%, на 2028 год — с 8-9% до 9-10%.

  • ЦБ потребуется более длительный период умеренно жестких денежно-кредитных условий.

ВВП и нефть

  • ЦБ уточнил прогноз роста ВВП РФ в 2026 году с 0-1% до 0,5-1%.

  • ЦБ повысил прогноз цены нефти Urals для налогообложения в 2026 году с $60 до $72 за баррель.

Кредитование

  • ЦБ повысил прогноз роста кредитования компаний банками по итогам 2026 года до 9-12% с прежних 7-11%.

  • ЦБ снизил прогноз роста ипотечного кредитования в России по итогам 2026 года — до 6-9% с предыдущих 6-10%.

  • ЦБ понизил прогноз роста объема ипотеки до конца 2026 года до 6-9%, до конца 2027 года — 5-10%.

Зарплаты и инвестиции

  • Рост зарплат замедляется и постепенно сближается с ростом производительности труда, но при этом разрыв в их динамике по-прежнему существенный.

  • Склонность к сбережению у россиян несколько снизилась, но остается на высоком уровне, растет интерес к альтернативным способам сбережения.

  • Повышенная индексация тарифов ЖКХ пока мало отразилась в инфляционных ожиданиях, на платежках скажется в ноябре.

  • Восстановление инвестиций в экономике РФ продолжается.

Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов.

«Ъ-Хронограф». Инфляция и ключевая ставка

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Интерактивный инструмент «Ъ-Хронограф» собирает тематический контекст показателя из архива «Коммерсанта» и формирует краткие описания с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Автоматическое саммари может содержать неточности — для полноты картины читайте оригинал статьи по кнопке «Подробнее».
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