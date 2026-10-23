Заседание совета директоров ЦБ России. Главное

ЦБ уточнил прогноз средней ключевой ставки по итогам года с 14,5-14,6% до 14,6%, а до конца года ждет ее на уровне 14%. ЦБ будет принимать дальнейшие решения по ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий.