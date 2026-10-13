АКОРТ назвал самые подешевевшие продукты в сентябре

В сентябре 2026 года в крупных российских торговых сетях значительно снизились цены на некоторые социально значимые продукты. По данным Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ), минимальная стоимость базовой продовольственной корзины уменьшилась на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,6% год к году.