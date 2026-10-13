АКОРТ назвал самые подешевевшие продукты в сентябре
АКОРТ: сливочное масло в российских магазинах подешевело на 24% за год
13.10.2026, 12:59
В сентябре 2026 года в крупных российских торговых сетях значительно снизились цены на некоторые социально значимые продукты. По данным Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ), минимальная стоимость базовой продовольственной корзины уменьшилась на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,6% год к году.
Среди продуктов, которые подешевели сильнее всего за год, лидируют сливочное масло (почти на 24%), рис (на 19%) и свинина (на 18%). Также снизились цены на пшено (на 15%), муку (на 10%), а также на хлеб, яйца, вермишель и молоко, передает ТАСС.
В сентябре заметно упали цены на овощи борщевого набора: морковь подешевела на 24%, картофель – на 19%, белокочанная капуста – на 14%, свекла – на 12,5%, репчатый лук – на 11%. Кроме того, снизились цены на сезонные яблоки (на 5,3%), баранину (на 2,9%), подсолнечное масло и сахар-песок.
АКОРТ отмечает, что средняя наценка торговых сетей на товары самой низкой ценовой категории составила минус 0,3%. При этом в 15 из 25 категорий социально значимых товаров товары продавались ниже закупочной стоимости, включая пшено, гречневую крупу, яйца, подсолнечное масло, овощи и другие.