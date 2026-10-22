Гардеробу требуется пополнение
Одежда и обувь дорожают медленнее инфляции
Цены на одежду и обувь в России почти перестали расти: согласно Росстату, к сентябрю 2026 года они увеличились в среднем всего на 3% по сравнению с прошлым годом. При этом офлайн-продажи несколько замедлили падение после всплеска потребительской активности этим летом. По мнению аналитиков, это может быть связано с летними сбоями работы маркетплейсов из-за атак БПЛА на их складскую инфраструктуру.
К сентябрю 2026 года средние цены на популярные позиции одежды и обуви (за исключением товаров для детей) выросли всего на 3,3% год к году, в среднем до 4 тыс. руб., следует из данных Росстата, проанализированных “Ъ”. Наиболее заметную динамику показали мужские костюмы-двойки, подорожавшие на 9,5% год к году, до 15,2 тыс. руб. Инфляция, согласно Росстату, на конец сентября составила 6,35% в годовом выражении.
Похожие данные приводят и опрошенные “Ъ” аналитики. Согласно «Чек индексу», в категории одежды и обуви медианная цена составила 3,8 тыс. руб., что на 9% больше год к году. «Эвотор» за тот же период зафиксировал рост среднего чека на 7%, до 2,8 тыс. руб. Цены в сегменте растут умеренно уже несколько лет, что ритейлеры ранее объясняли снижением спроса на фоне стремления потребителей к экономии (см. “Ъ” от 6 ноября 2025 года).
Это падение начало замедляться во второй половине 2026 года, особенно летом, отмечают аналитики. По данным «Чек индекса», число покупок одежды и обуви в июне—августе 2026 года снижалось на 3% год к году. Для сравнения: по итогам первого полугодия этот показатель сократился на 15%.
Некоторый рост числа покупок, зафиксированный этим летом, привел к снижению по итогам трех кварталов 2026 года числа чеков на одежду, обуви и аксессуаров на 7% год к году, следует из данных «Чек индекса». Согласно подсчетам «Эвотора», количество чеков на покупку такой продукции по итогам января—сентября оказалось на том же уровне, что и годом ранее.
Рост продаж и трафика в магазинах отмечают и опрошенные “Ъ” ритейлеры. Так, RMixed (бренды Maag, Ecru, Dub и Vilet) фиксирует по итогам января—сентября рост числа чеков в сопоставимых магазинах на 8% год к году, а летом продажи в таких точках увеличивались двузначными темпами. Президент Baon Илья Ярошенко отмечает, что в августе ритейлер фиксировал рост посещаемости магазинов на 18% год к году. Такую динамику он связывает с атаками дронов на склады маркетплейсов, которые начались в середине лета. В RMixed добавляют, что сезон подготовки к школе в этом году начался раньше обычного — уже в начале июля.
Продажи через маркетплейсы в последние месяцы не упали так сильно, как этого можно было бы ожидать, в августе, например, всего на 10% год к году, отмечает господин Ярошенко.
В онлайне рост спроса на одежду, обувь и аксессуары летом фиксировали и ресейл-платформы: например, у «Авито» объемы реализации женской одежды выросли на 38% год к году, а мужской — на 29%.
Некоторый рост продаж одежды и обуви как в офлайне, так и в онлайне может быть связан и с отложенным спросом после «депрессивного» начала года: потребителям действительно понадобилось обновить гардероб после, говорит соосновательница Fashion Buzz Станислава Нажмитдинова. Повлиял на это и фактор адаптации к ценам: потребители перестали откладывать вынужденные покупки, добавляет эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Наталия Кермедчиева.
Но в целом некоторые колебания спроса не изменили общего негативного тренда, говорит гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. Данные ритейлеров, подтвержденные анализом «Сбер индекса», показывают, что летом продолжилось сокращение расходов на одежду, обувь и аксессуары: темпы снижения были на уровне 5% против 3,5% годом ранее, отмечает она.
В четвертом квартале ритейлеры и аналитики не ожидают особого всплеска продаж. Заметного роста потребительской активности во время распродаж в рамках «черных пятниц» и подготовки к праздникам в последние годы не наблюдалось, поясняет Наталия Кермедчиева. Скорее всего, по итогам года натуральные продажи одежды и обуви будут снижаться на 5–7%, прогнозирует эксперт. Для сравнения: в 2025 году этот показатель сократился на 11% в годовом выражении.