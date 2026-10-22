Гардеробу требуется пополнение

Рост продаж и трафика в магазинах отмечают и опрошенные “Ъ” ритейлеры. Так, RMixed (бренды Maag, Ecru, Dub и Vilet) фиксирует по итогам января—сентября рост числа чеков в сопоставимых магазинах на 8% год к году, а летом продажи в таких точках увеличивались двузначными темпами. Президент Baon Илья Ярошенко отмечает, что в августе ритейлер фиксировал рост посещаемости магазинов на 18% год к году. Такую динамику он связывает с атаками дронов на склады маркетплейсов, которые начались в середине лета. В RMixed добавляют, что сезон подготовки к школе в этом году начался раньше обычного — уже в начале июля.