В этом году спрос в период распродаж могло стимулировать общее стремление покупателей оптимизировать расходы, говорит гендиректор «Infoline—аналитики» Михаил Бурмистров. У потребителей, по его мнению, есть ожидания относительно ускоренного роста инфляции в 2027 году. Они приводят к реализации опережающего спроса: люди стремятся купить товары, опасаясь их подорожания в дальнейшем. Объем трансграничных заказов, по словам господина Бурмистрова, в ноябре вырос почти в два раза год году, в том числе в связи с ожиданиями по введению 22% НДС на них с 1 января 2027 года.