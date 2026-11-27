Потребители приценились к скидкам
Продажи непродовольственных товаров в ноябре выросли на 1–4% за год
Ноябрьские акции увеличили продажи товаров в массовых категориях. Для одежды и обуви прирост составил 4%, а для электроники — 1%. Это незначительно, но все же больше, чем годом ранее, когда реализация в тех же категориях сократилась на 8–17% в годовом выражении. Граждане стремятся экономить, но опасаются, что из-за инфляции и НДС на трансграничные заказы популярные товары подорожают, поэтому не откладывают покупки.
В период с 1 по 22 ноября 2026 года продажи в основных категориях непродовольственных товаров в годовом выражении выросли, следует из данных «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных). Количество покупок электроники и бытовой техники увеличилось на 1% год к году, детских товаров — на 3%, позиций для ремонта и стройки, а также одежды и обуви — на 4%. Это лучше результата 2025 года, когда ноябрьские продажи по тем же позициям сократились на 8–17% в годовом выражении.
Ноябрь — показательный месяц для розницы из-за массовых распродаж стоков. Акции обычно приурочены к 11.11 (День холостяка) и «черной пятнице» (последняя пятница месяца, в 2026 году — 27 ноября). Но из-за их пролонгированного характера фактически распродажи идут весь месяц.
В этом году россияне ждали распродаж, считают в «Чек Индексе». Аналитики говорят, что в октябре 2026 года продажи в массовых категориях непродовольственных товаров были на 8–12% ниже, чем в тот же период годом ранее. То есть на рынке формировался отложенный спрос.
Медианный чек по большинству категорий вырос.
На одежду и обувь потребители в период 1–22 ноября тратили в среднем 5,5 тыс. руб. Год к году значение прибавило 10%, для сегмента ремонта и стройки увеличение составило 7%, до 9,5 тыс. руб.
В этом году спрос в период распродаж могло стимулировать общее стремление покупателей оптимизировать расходы, говорит гендиректор «Infoline—аналитики» Михаил Бурмистров. У потребителей, по его мнению, есть ожидания относительно ускоренного роста инфляции в 2027 году. Они приводят к реализации опережающего спроса: люди стремятся купить товары, опасаясь их подорожания в дальнейшем. Объем трансграничных заказов, по словам господина Бурмистрова, в ноябре вырос почти в два раза год году, в том числе в связи с ожиданиями по введению 22% НДС на них с 1 января 2027 года.
Основной прирост продаж розничному рынку, вероятно, обеспечили онлайн-каналы и целевые визиты в магазины.
Поддержать посещаемость моллов распродажи не смогли. Показатель Mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м) за первые три недели ноября в России в целом и Москве в частности сократился на 4% год к году. Хотя, например, для магазинов одежды и обуви динамика оказалась лучше. В России снижение составило 1% год к году, в Москве — 2%.
Заместитель гендиректора по бренду и концепции «Иль де Ботэ» Игорь Тарасенко говорит, что в его сети ноябрьские продажи выросли на 20% за год. «Клиенты заранее планируют приобретения, сравнивают предложения и готовы откладывать покупку до выгодного момента»,— говорит эксперт. В RWB (маркетплейс Wildberries) говорят, что лидерами по обороту в период распродаж стали традиционные для платформы категории — одежда и обувь, товары для красоты, текстиль, смартфоны и продукты. Все они показали увеличение продаж. Доля заказов с акционными товарами при этом выросла с 48,2% до 65%.
Президент Baon Илья Ярошенко заметил 10% рост продаж в традиционной рознице. А значимость маркетплейсов, по его словам, стала ниже. Рост продаж он, впрочем, связывает и с погодным фактором. Резкое похолодание в середине ноября стимулировало спрос на верхнюю одежду, поясняет эксперт. Представитель RMixed (бренды одежды Maag, Ecru, Dub и Vilet) тоже говорит о росте продаж, замечая, что в ноябре покупатели активно реагируют в том числе на размеры скидок.