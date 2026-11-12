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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Финансы

Набиуллина назвала необходимым «болезненный период» высокой ключевой ставки

Ключевая ставка Банка России будет оставаться высокой «еще какое-то время», заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Она назвала это оправданной мерой с точки зрения интересов экономики, граждан и бизнеса.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина

Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

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«Это болезненный период, но выбора у нас нет. Прежде всего потому, что наша с вами общая цель — это рост благосостояния граждан»,— сказала Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.

Главные заявления Набиуллиной в Госдуме

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По прогнозам ЦБ, ключевая ставка вернется к целевому показателю в 4% в следующем году. Прогноз также предполагает «постепенное ускорение экономики, экономического роста и последовательное, хотя и аккуратное, снижение ключевой ставки», отметила глава регулятора.
Ключевая ставка установлена на уровне 14%. По данным Росстата, в сентябре инфляция составила 6,35%.
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