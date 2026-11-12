Набиуллина назвала необходимым «болезненный период» высокой ключевой ставки
Ключевая ставка Банка России будет оставаться высокой «еще какое-то время», заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Она назвала это оправданной мерой с точки зрения интересов экономики, граждан и бизнеса.
«Это болезненный период, но выбора у нас нет. Прежде всего потому, что наша с вами общая цель — это рост благосостояния граждан»,— сказала Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.
По прогнозам ЦБ, ключевая ставка вернется к целевому показателю в 4% в следующем году. Прогноз также предполагает «постепенное ускорение экономики, экономического роста и последовательное, хотя и аккуратное, снижение ключевой ставки», отметила глава регулятора.