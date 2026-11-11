ЦБ оценил годовую инфляцию в России в октябре примерно в 7%

В октябре ЦБ пересмотрел прогноз инфляции на 2026 год в сторону повышения. Теперь регулятор ожидает роста потребительских цен на 7,1–7,6% против прежнего диапазона в 6–7%. При этом ориентир по возвращению инфляции к целевому уровню в 4% в 2027 году остался без изменений.