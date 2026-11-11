ЦБ оценил годовую инфляцию в России в октябре примерно в 7%
Годовой темп инфляции в России по итогам октября 2026 года находился около 7%, следует из оценки Банка России, рассчитанной на основе недельной динамики цен. Такие данные приводятся в обзоре регулятора, посвященном денежно-кредитным условиям и передаче решений денежно-кредитной политики в экономику.
В октябре ЦБ пересмотрел прогноз инфляции на 2026 год в сторону повышения. Теперь регулятор ожидает роста потребительских цен на 7,1–7,6% против прежнего диапазона в 6–7%. При этом ориентир по возвращению инфляции к целевому уровню в 4% в 2027 году остался без изменений.
В третьем квартале ценовая динамика с учетом сезонных факторов ускорилась: в годовом выражении текущий рост цен составил в среднем 8% после 4,8% кварталом ранее.
По расчетам на основе статистики Росстата, к 2 ноября годовая инфляция снизилась до 6,95% с 7,11% неделей ранее. В конце сентября показатель составлял 6,35%.