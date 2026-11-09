Бензин пригасил инфляцию
Мониторинг цен
За неделю с 27 октября по 2 ноября потребительские цены снизились на 0,04% после роста на 0,08% неделей ранее, сообщил Росстат. По оценке Минэкономики, годовая инфляция замедлилась с 7,11% на 26 октября до 6,95% на 2 ноября. Общий индекс снизился за счет цен на непродовольственные товары и услуги, продукты же продолжили дорожать.
В Райффайзенбанке оценивают годовую инфляцию несколько ниже — в 6,85% на конец октября и 6,8% на 2 ноября. Ускорение в конце октября аналитики объясняют особенностями учета прошлогодней базы: в октябре 2025 года итоговый среднемесячный рост цен оказался заметно слабее недельных оценок. В расчетах банка эта разница приходится на последнюю неделю месяца и создает видимость всплеска годовой инфляции. После публикации месячных данных Росстата 13 ноября он может исчезнуть. Основным фактором дальнейшего замедления роста цен в банке считают топливо: темпы его удорожания в годовом выражении замедлились до 14%.
В Аналитическом центре ПСБ, однако, обращают внимание на неоднородность динамики цен (см. график). Их снижение на непродовольственные товары аналитики связывают со стабилизацией топливного и валютного рынков, удешевлением лекарств и сезонными скидками. В продовольствии сохраняется рост цен в крупных товарных группах, включая мясо, яйца, рыбу и молочную продукцию. «Повышенная ценовая динамика пока остается устойчивой, что в том числе является отражением силы внутреннего спроса и ограничений на стороне предложения»,— отметил аналитик центра Денис Попов.
Именно ограничениями предложения глава ЦБ Эльвира Набиуллина 9 ноября объяснила необходимость осторожного снижения ключевой ставки. По ее словам, атаки на нефтеперерабатывающие заводы, другие промпредприятия, центры обработки данных и логистические объекты сократили производственные возможности экономики. Пока мощности восстанавливаются, «спрос должен расти сдержанным темпом» — их возвращение в строй расширит возможности для снижения ставки.
Разрыв между ставкой и инфляцией в 8–9 процентных пунктов глава ЦБ объяснила длительностью высокой инфляции и большой долей льготного кредитования. В базовом сценарии регулятора ставка будет снижаться, но останется двузначной весь 2027 год. «Период жесткой денежно-кредитной политики является необходимым этапом на пути к низким ставкам, этот путь нужно пройти до конца»,— подчеркнула глава ЦБ.
Газета «Коммерсантъ» №207от 10.11.2026, стр. 2