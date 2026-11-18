Яйца куриные подорожали за неделю на 1%, курица — на 0,8%, гречневая крупа — на 0,6%. Цены на бензин выросли на 0,9%. Дизельное топливо подорожало на 0,49%. С начала года бензин подорожал на 15,34%, дизельное топливо — на 14,08%.