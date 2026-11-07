Дефляция не дошла до тарелки

Тенденция роста продовольственных цен будет иметь алармистское значение, и Банк России, вероятно, воздержится от нового снижения ключевой ставки. Если ее повысить уже сейчас, это, естественно, очень плохие новости для новогоднего стола. Банк России будет в своих комментариях отмечать, что необходимо дождаться более значительного, более фиксированного сокращения индекса потребительских цен. А он будет не ранее весны 2027 года, если вообще будет, — и тогда уже можно подходить к снижению ставки. В целом мы имеем умеренно крепкий рубль, поэтому я бы ожидал все-таки сохранение ставки».