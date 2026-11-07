Дефляция не дошла до тарелки
Почему недельный спад цен не повлияет на решение ЦБ по ставке
Потребительские цены в России впервые с августа пошли вниз — пусть и незначительно. За неделю с 27 октября по 2 ноября Росстат зафиксировал небольшую дефляцию — минус 0,04%. Главным фактором стало падение цен на бензин — в среднем на 2%. Топливо подешевело в 60 регионах страны.
При этом продукты в основном дорожают: сильнее всего прибавили в цене огурцы и помидоры — более чем на 6% и 4% соответственно. Почти на 1,5% выросла стоимость яиц, еще на 1% подорожало куриное мясо. Дефляция в это время года — нетипичная ситуация, говорит руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-Банка Наталия Орлова:
«Такую динамику точно нельзя назвать ожидаемой.
Честно, даже не припомню, когда такое было. Скорее всего, это связано с очень сильным изменением сезонности динамики цен в 2026 году из-за форс-мажорных обстоятельств и сильного ускорения инфляции в летние месяцы. Недельная дефляция в основном, конечно, определяется сильным снижением цен на бензин. Плюс в какой-то степени, конечно, помогало ускорение курса рубля.
Но не видно, чтобы это распространилось на цены на базовые товары, поэтому показатель недельной инфляции картину не меняет. Продолжающийся рост цен на продовольственные товары — фактор, который вызывает беспокойство, потому что это существенно может повлиять на инфляционные ожидания. Это как раз то, на что ЦБ обращает внимание. Хотя, я думаю, определенное позитивное настроение рынка такая статистика, конечно, может поддержать».
Годовая инфляция в стране замедлилась и ушла ниже отметки в 7%. Эксперт финансового рынка Андрей Бархота допускает, что с таким показателем Россия встретит и 2027-й. Вместе с тем снижения ключевой ставки ждать не стоит:
«Мы видим раннее ускорение инфляции, особенно в сегменте продовольственных товаров.
Причем если мы посмотрим на продовольствие (мясо, молоко и плодоовощную продукцию), мы увидим преимущественно рост цен. Если предположить, что замедление инфляции будет продолжаться такими же темпами, самое оптимистичное, что можно ожидать, — это инфляция в районе 5,8%. Но скорее всего — выше 6%.
Тенденция роста продовольственных цен будет иметь алармистское значение, и Банк России, вероятно, воздержится от нового снижения ключевой ставки. Если ее повысить уже сейчас, это, естественно, очень плохие новости для новогоднего стола. Банк России будет в своих комментариях отмечать, что необходимо дождаться более значительного, более фиксированного сокращения индекса потребительских цен. А он будет не ранее весны 2027 года, если вообще будет, — и тогда уже можно подходить к снижению ставки. В целом мы имеем умеренно крепкий рубль, поэтому я бы ожидал все-таки сохранение ставки».
Последнее заседание в 2026 году Центробанк проведет 18 декабря. В прошлый раз, в конце октября, регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.