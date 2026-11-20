«Нынешняя ключевая ставка ЦБ, безусловно, влияет на автомобильный рынок, потому что сказывается в первую очередь на кредитах для потребителя, а во вторую очередь — на складах дилера. И тут эффекта сразу два. Мы вначале теряем деньги на содержание складов, а потом потребитель по второму разу теряет деньги на переплатах за владение автомобилем. С другой стороны, снижение ставки, конечно, — вещь прекрасная, мечта, но надо реально понимать, что тогда начнутся большие инфляционные процессы. Центробанку виднее».