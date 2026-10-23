ЦБ указал на устойчивый рост цен в России
ЦБ: рост цен в России находится в диапазоне 5-6% в пересчете на год
Российская экономика в целом в 2026 году растет умеренными темпами. Давление на цены повышенное. Также остаются высокими проинфляционные ожидания. Устойчивый рост цен не снижается и находится в диапазоне 5-6% в пересчете на год, следует из среднесрочного прогноза Банка России (ЦБ).
По данным регулятора, на показатели влияет «временное сокращение производственных мощностей в отдельных отраслях». Это требует сдержанного роста совокупного спроса, чтобы инфляция продолжала снижаться, пояснили в ЦБ.
В третьем квартале 2026 года рост цен с поправкой на сезонность в среднем составил 8% в пересчете на год после 4,8% во втором квартале, указано в пресс-релизе. Показатель базовой инфляции за тот же период вырос с 4,5% до 6,2%. «На ценовую динамику продолжали влиять волатильные позиции, в первую очередь моторное топливо»,— отметил регулятор. Годовая инфляция к 19 октября составила 6,8% и по итогам года ожидается на уровне 7,1-7,6%.