ЦБ указал на устойчивый рост цен в России

В третьем квартале 2026 года рост цен с поправкой на сезонность в среднем составил 8% в пересчете на год после 4,8% во втором квартале, указано в пресс-релизе. Показатель базовой инфляции за тот же период вырос с 4,5% до 6,2%. «На ценовую динамику продолжали влиять волатильные позиции, в первую очередь моторное топливо»,— отметил регулятор. Годовая инфляция к 19 октября составила 6,8% и по итогам года ожидается на уровне 7,1-7,6%.