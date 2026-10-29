Помидоры встали поперек ставки

При этом — очень важно — мы видим, как темпы роста по зарплатам закрепляются ниже 10%. По нашим клиентам мы видим, что сентябрь-октябрь в принципе на этой тенденции продолжает углубляться. А это значит, будет и дальше снижаться давление со стороны спроса на инфляцию. Конечно, это частично и результат достаточно жесткой денежно-кредитной политики».