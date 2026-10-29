Помидоры встали поперек ставки
Достаточно ли замедлилась инфляция для ослабления политики ЦБ
Недельная инфляция в России разогналась до 0,08%. При этом годовой темп роста цен замедлился. Экономисты ожидают, что в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит снижаться. Однако вряд ли этого окажется достаточно, чтобы Центробанк ослабил политику на декабрьском заседании.
Всего с начала октября 2026-го цены выросли чуть более чем на 1%. А уровень годовой инфляции опустился до 7,11%. Это все равно выше базовых ожиданий ЦБ, которые, впрочем, были пересмотрены неделю назад. Тем не менее динамика выглядит обнадеживающе, отмечают аналитики. Плоды приносят принимаемые регулятором жесткие меры, говорит главный экономист «Т-Инвестиции» Софья Донец:
«Недельные данные хорошие. Вообще все цифры ниже 0,1% можно считать хорошими. Несмотря на то, что показатели чуть выше прошлой недели. Здесь, конечно, помогает удешевление бензина на фоне стабилизации ситуации на топливном рынке, ну и крепкий рубль. В целом динамика по широкому кругу товаров выглядит скорее умеренной, как и экономический рост — за первые девять месяцев 2026 года он держится на уровне 0,6%.
При этом — очень важно — мы видим, как темпы роста по зарплатам закрепляются ниже 10%. По нашим клиентам мы видим, что сентябрь-октябрь в принципе на этой тенденции продолжает углубляться. А это значит, будет и дальше снижаться давление со стороны спроса на инфляцию. Конечно, это частично и результат достаточно жесткой денежно-кредитной политики».
Быстрее всего дорожают продукты.
По данным Росстата, рост цен на овощи и фрукты ускорился почти вдвое — до 1,3%. В лидерах оказались помидоры, прибавившие сразу более 7%. Также увеличивается стоимость огурцов, картофеля и бананов.
При этом на топливном рынке ситуация становится позитивнее. Бензин за неделю подешевел на рекордные 1,6%, дизель — на 0,05%. Рост цен на непродовольственные товары пока сдерживает крепкий рубль. Однако этот фактор временный, предупреждает руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-Банка Наталия Орлова:
«Инфляция замедлилась в годовом выражении. Но если мы говорим про недельные цифры — произошло некоторое ускорение. Конечно, очень важно смотреть на структуру роста цен. За последнюю неделю зафиксировано возобновление повышенного роста стоимости товаров в так называемых базовых или устойчивых компонентах инфляции.
В первую очередь обращает на себя внимание ускоренный рост цен в продовольственном сегменте.
Это зафиксировано и в сегменте плодоовощной продукции. В целом, если говорить про изменение картины инфляции за последнюю неделю, следует говорить об усилении давления именно в продовольственной части корзины, а в непродовольственной инфляции сдерживается укрепляющимся рублем.
Этот фактор мне представляется временным, но пока на ближайшей неделе он может обеспечивать дезинфляционный тренд в непродовольственной сфере и будет фактором, сдерживающим показатели инфляции на пониженных уровнях».
Тем не менее в Центробанке надеются, что текущий темп роста цен продолжит замедляться и достигнет 4% уже в первом полугодии 2027-го.