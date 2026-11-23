Основатель сервиса Market Papa Василий Бумагин считает, что рост конечных цен может быть связан и с сокращением платформенной скидки для покупателей, прежде всего на Wildberries. По его оценке, комиссия в среднем составляет около 45% только за продажу товара, без учета логистики, эквайринга и рекламы. При этом скидка для покупателей со стороны платформ уменьшилась с 39% до 25%, а после атак БПЛА на склады Wildberries в отдельных случаях опускалась до 10%, поясняет господин Бумагин. За счет уменьшения скидок для покупателей платформа может сокращать поток заказов и снижать нагрузку на логистику, отмечает он.