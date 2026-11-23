Маркетплейсы обогнали инфляцию
Товары на электронных площадках подорожали за год на 11,2%
Цены для конечных покупателей на маркетплейсах по итогам третьего квартала 2026 года на сопоставимые товары увеличились на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, подсчитали в Ассоциации представителей электронной торговли. Эксперты предполагают, что рост может быть связан с ущербом от атак на логистические объекты, дефицитом топлива, снижением скидок для покупателей со стороны онлайн-площадок. Сами маркетплейсы утверждают, что эти факторы на цены не влияли.
В июле—сентябре 2026 года конечные цены для покупателей на сопоставимые товары на Ozon и Wildberries увеличились на 11,2% год к году, следует из данных Ассоциации представителей электронной торговли (АПЭТ). Для сравнения: в первом квартале 2026 года этот рост не превышал 1,29% год к году. В третьем квартале этого года, по данным Росстата, на непродовольственные товары индекс потребительских цен (измеряет среднее изменение цен на фиксированный набор товаров и услуг) вырос на 6,5%.
Рост цен на маркетплейсах может быть связан с атаками на логистическую инфраструктуру онлайн-платформ, начавшимися во второй половине июля этого года, считает руководитель АПЭТ Алексей Москаленко. Кроме того, на них сказался и дефицит топлива, повлекший значительный рост логистических издержек, добавляет он.
Рост цен затрагивает как маркетплейсы, так и традиционную розницу, отмечает эксперт Ассоциации участников рынка электронной коммерции Дарья Ермачкова: дефицит топлива мог сделать перевозки дороже в обоих каналах. Кроме этого, продавцы стали повышать цены на свои товары для сохранения оптимального уровня прибыльности, отмечает госпожа Ермачкова.
Основатель сервиса Market Papa Василий Бумагин считает, что рост конечных цен может быть связан и с сокращением платформенной скидки для покупателей, прежде всего на Wildberries. По его оценке, комиссия в среднем составляет около 45% только за продажу товара, без учета логистики, эквайринга и рекламы. При этом скидка для покупателей со стороны платформ уменьшилась с 39% до 25%, а после атак БПЛА на склады Wildberries в отдельных случаях опускалась до 10%, поясняет господин Бумагин. За счет уменьшения скидок для покупателей платформа может сокращать поток заказов и снижать нагрузку на логистику, отмечает он.
Рост комиссий для селлеров не всегда напрямую влияет на цены, отмечают в АПЭТ. В июле—сентябре этого года у Wildberries тарифные удержания (комиссия и логистика) увеличились на 14,5 процентного пункта (п. п), до 56,7%, у Ozon — на 16,1 п. п, до 52,9%. При этом рост цен оказался меньше роста комиссий площадок.
Но номинальные тарифные удержания не равны фактическому вознаграждению платформ, так как маркетплейсы направляют часть своего вознаграждения на соинвестирование в конечную цену товара для покупателя, настаивает Алексей Москаленко.
Средства, получаемые платформами в виде комиссий и платы за логистические услуги, направляются в первую очередь на поддержание и развитие инфраструктуры, инструментов для продавцов, что в конечном счете обеспечивает стабильность цен, отмечает президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев.
Wildberries на постоянной основе анализирует изменение цен на товары, представленные на платформе, заявили “Ъ” в компании. С 2022 года стоимость ряда популярных товаров не только оставалась относительно стабильной, но и снижалась почти на 20%. «Важно отметить, что цены на товары устанавливаются непосредственно продавцами, которые самостоятельно определяют свою ценовую политику с учетом закупочной стоимости, логистических и операционных расходов»,— пояснили в Wildberries.
В Ozon считают, что ситуация с атаками на логистические объекты также не повлияла на цены на площадке. С 20 августа по 1 сентября 2026 года цены для покупателей на Ozon снизились на 3,5%, отметили в компании. При этом до 20 августа на протяжении пяти недель они держались на одном уровне. В Ассоциации компаний интернет-торговли считают, что оценивать рост или снижение цен можно лишь по итогам года.