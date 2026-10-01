Бензин придержал разгон

Недельная инфляция в России ускорилась до 0,12%. Но перестали расти цены на бензин. Дизель вновь подешевел на 0,6%. Из продуктов за неделю подорожали яйца, гречка и мясо. Быстрее средних темпов растут цены на услуги. Особенно выделяются турпутевки за рубеж, следует из данных Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В годовом выражении инфляция сейчас превышает 6,2%, подсчитывают в Минэкономразвития. 24 сентября ведомство повысило прогноз по итогам года до 6,8%. Центробанк еще в июле заложил на 2026 год диапазон по инфляции в 6-7%. Но важно, что хотя бы в сентябре ситуация не ухудшилась, отмечает главный экономист «Т-Инвестиции» Софья Донец:

«Инфляция сейчас на уровне, близком к сезонной норме. Довольно утешительно, что бензин не подорожал. По данным Росстата, хотя в отдельных регионах есть ощущение возврата к дефициту, в среднем по России общая цифра держится на среднем уровне. Ожидаемо весь сентябрь мы закрываем с ростом инфляции базовой и общей ниже августовских значений. Это по-прежнему, конечно, не те 4%, о которых мечтает ЦБ, но приемлемо с учетом реалий топливного шока.

Ситуация остается подвешенной в воздухе. Спрос умеренный, ничего радикального не происходит, но при этом мы понимаем, что ситуация по топливу может поменяться в любую неделю. И пока нет какой-то уверенности в будущем, не будет и настоящей уверенности по инфляции. Кроме того, логистика под давлением. Пока мы идем в той реальности, которую переоценили в июле. Хуже не стало, но это по-прежнему реальность высокой неопределенности, высоких издержек достаточно. Пока надо просто радоваться тому, что не ухудшилась ситуация».

По данным ЦБ, в сентябре инфляционные ожидания граждан на горизонте года выросли сразу на 0,5% — до 14,2%. Причем значительнее ухудшились прогнозы респондентов со сбережениями. Показатель наблюдаемых темпов роста цен превысил 15%. При этом фактически месячная инфляция в сентябре может уложиться в 0,3%, полагает директор аналитического департамента инвестгруппы «Регион» Валерий Вайсберг:

«Конечно, можно думать о том, что за последние несколько месяцев мы видели заметное ослабление рубля. Возможно, оно начало сказываться на отдельных товарах и услугах. Плюс, конечно, сезон дешевых овощей и фруктов заканчивается, и тоже это не могло не сказаться. Поэтому в целом по месяцу цифры ожидаемые — мы выходим на 0,25-0,3% роста цен, в общем-то, это вполне укладывается, наверное, в предварительные оценки.

Безусловно, население не видит пока заметных улучшений в топливном обеспечении, хотя на самом деле, конечно, ажиотаж сильный — определенный сдвиг произошел и в потребительской корзине, и в доступности отдельных товаров. Наверное, еще несколько месяцев вперед мы будем видеть эти цифры. С 1 октября повышаются тарифы ЖКХ, и это, конечно, тоже, скорее всего, негативно скажется на инфляционных ожиданиях».

В ЦБ оценивали прямой вклад от роста тарифов ЖКХ в инфляцию в 0,7 п.п. Повышение пройдет во второй раз за 2026 год. В среднем по России с 1 октября платежи вырастут на 10%. В отдельных регионах — более чем на 20%.

Александра Абанькова