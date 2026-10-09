Росстат: годовая инфляция в России ускорилась до 6,35%
09.10.2026, 21:09
Годовая инфляция в России по итогам сентября выросла до 6,35% против 6,33% в августе. Потребительские цены за месяц выросли на 0,35%, следует из данных Росстата.
В сентябре цены упали на большинство видов плодоовощной продукции: картофель (-13,1%), капусту (-12,7%), морковь (-12%), лук репчатый и виноград (-9,5%), свеклу столовую (-8,9%), яблоки (-8,6%). Кроме того, подешевели сахар-песок (-1,8%), кофе в организациях быстрого обслуживания (-0,9%), продукция предприятий общепита быстрого обслуживания (-0,8%).
Выросли цены на яйца куриные (+8,6%), крупу гречневую (+3,3%), пшено (+2,1%), соль поваренную (+1,7%), консервы овощные для детского питания и мед (+1,6%). Бензин марки АИ-92 подорожал на 1,1%, АИ-95 — на 0,9%, дизель — на 1,6%.
Недельная инфляция с 29 сентября по 5 октября выросла до 0,96% с 0,12% неделей ранее. Минэкономики в обновленном прогнозе ожидает инфляцию в 2026 году на уровне 6,8% против 5,2% в майской версии, Банк России — 6–7%.