Росстат: годовая инфляция в России ускорилась до 6,35%

Недельная инфляция с 29 сентября по 5 октября выросла до 0,96% с 0,12% неделей ранее. Минэкономики в обновленном прогнозе ожидает инфляцию в 2026 году на уровне 6,8% против 5,2% в майской версии, Банк России — 6–7%.