Инфляция в России ускорилась до 6,26%

Потребительские цены в России за неделю с 22 по 28 сентября увеличились на 0,12%, сообщил Росстат. Неделей ранее, с 15 по 21 сентября, показатель составлял 0,06%.

Годовая инфляция на 28 сентября составила 6,26% против 6,22% неделей ранее, следует из данных Минэкономики. С начала сентября потребительские цены выросли на 0,25%. С начала года — на 4,93%.

Куриные яйца за отчетную неделю подорожали на 1,9%. Плодоовощная продукция подешевела в среднем на 1,2%. Цены на бензин практически не изменились, а дизельное топливо подешевело на 0,6%.

Об инфляции в России — в материале «Ъ» «Устойчивая инфляция не спешит снижаться».