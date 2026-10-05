Инфляция в еврозоне вышла на трехлетний максимум

Рост потребительских цен в еврозоне в сентябре ускорился до 3,8% в годовом измерении с 3,2% в августе, достигнув максимума за три года, следует из данных Евростата. Главным катализатором усилившейся инфляции по-прежнему остаются дорожающие энергоносители: их стоимость выросла на 18,8% после 14,3% месяцем ранее.

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При этом сентябрьская статистика указывает на то, что инфляция в регионе начинает выходить за пределы энергетического сектора. Рост цен на услуги ускорился до 3,2% с 3%, на продукты питания, алкоголь и табак — до 1,4% с 1,1%. Базовая инфляция, не учитывающая наиболее волатильные компоненты, выросла до 2,5% с 2,4%.

«Рост цен на продовольственные товары, а также ускорение базовой инфляции могут быть первым сигналом более активного переноса энергетической инфляции на цены в других секторах»,— отмечают аналитики ING.

Первые признаки такого переноса эксперты видят и на рынке труда. По данным платформы Indeed, на которые ссылается ING, зарплаты, предлагаемые в вакансиях в странах еврозоны, в августе выросли на 3,3% год к году против примерно 2,5% в феврале (до начала конфликта на Ближнем Востоке). «Появляются первые признаки ускорения роста заработной платы. На этом фоне сохраняются опасения по поводу эффектов второго порядка, когда первоначальный рост цен на энергию через зарплаты и издержки начинает распространяться на другие товары и услуги»,— поясняют в ING.

На деловой активности в еврозоне ускорение инфляции пока не сказывается. Индекс PMI в промышленности макрорегиона в сентябре вырос до 52,9 пункта с 52,7 в августе, достигнув максимума с мая 2022 года, следует из данных S&P Global (значение выше 50 пунктов указывает на расширение деловой активности). В S&P отмечают, что на рост повлияло увеличение заказов на оборудование для ИИ-инфраструктуры и оборонного сектора. Потребительский сегмент при этом остается слабее. «Спрос на потребительские товары продолжает снижаться, рост стоимости жизни сдерживает расходы домохозяйств»,— отмечают в агентстве.

Как ранее сообщалось, в этих условиях, для того чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%, Европейский центральный банк впервые почти за три года взял курс на ужесточение денежно-кредитной политики: в сентябре регулятор второй раз за 2026 год повысил ставку — на 0,25 процентного пункта, до 2,65% (см. “Ъ” за 11 сентября).

Мариета Манукян