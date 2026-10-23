ЦБ держит паузу

Совет директоров Банка России 23 октября в соответствии с ожиданиями аналитиков сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. В обоснование решения регулятор отметил, что устойчивый рост цен не снижается и находится в диапазоне 5–6% в пересчете на год прежде всего из-за влияния «временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях», то есть ударов по нефтеперерабатывающей и логистической инфраструктуре. Поскольку заседание было опорным, ЦБ пересмотрел свой прежний среднесрочный прогноз, в частности, ожидания по среднему размеру ключевой ставки в 2027 году повышены с 10,5–12,5% до 12,5–13,5% годовых.