Недельная инфляция в России замедлилась до 0,05%
Потребительские цены в России с 13 по 19 октября выросли на 0,05% против 0,11% на прошлой неделе. С начала месяца цены выросли на 1,06%, с начала года — на 6,15%, следует из подсчетов Росстата.
В сегменте продовольственных товаров сильнее всего подорожали куриные яйца (+2,3%), мясные консервы для детского питания (+0,8%), рис (+0,6%), пшено (+0,5%), молоко, сметана и макароны (+0,4%). Среди плодоовощной продукции подорожали помидоры (+6,3%), огурцы (+2,4%), бананы (+0,9%) и картофель (+0,5%).
Подешевели яблоки (-1,7%), морковь (-1,3%), репчатый лук (-1%), капуста (-0,9%) и свекла (-0,5%). Снизились цены на бензин (-0,7%) и дизельное топливо (-0,1%).
Согласно опросу «инФОМ», проведенному по запросу ЦБ, инфляционные ожидания россиян в октябре снизились с 14,2 до 13,2% годовых. Оценка наблюдаемой инфляции составила 14,5 против сентябрьских 15,1%.