Экономику бросило в жар

Если посмотреть на потребсектор, он продолжает расти месяц к месяцу, за исключением сезонности. Это неудивительно на фоне довольно-таки серьезно растущих доходов населения. По нашим оценкам, они второй квартал подряд продолжают расти темпами чуть выше 4% квартал к кварталу, а годовая цифра в районе 3% с лишним. Но в любом случае, это явно не признаки мягкой посадки, снижения или замедления темпов роста доходов. Надо вспомнить еще ситуацию с потребкредитованием, которая явно также не демонстрирует сокращения, то есть оно растет месяц к месяцу, потребительское необеспеченное кредитование, порядка 1% у него рост. В той ситуации, например, которая была в 2025 году, когда падало кредитование, оно вновь восстановилось, несмотря на высокие ставки и определенные трудности в экономике».