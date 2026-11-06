Экономику бросило в жар
Как потребление и кредиты снова разогнали экономику
Российская экономика вновь начинает перегреваться. Внутренний спрос растет, в то время как предложение в отдельных отраслях серьезно ограничено. Такая ситуация сложилась в третьем квартале, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России. При этом всего четыре месяца назад, в начале июля, регулятор заявлял, что экономика вышла из перегрева. Но оснований говорить о её переохлаждении тогда тоже не было.
Разрыв между спросом и предложением возник из-за слишком активных потребительских трат, пояснил экономист по России Райффайзенбанка Станислав Мурашов:
«Я бы не сказал, что именно перегрев, но как минимум, явное отсутствие признаков активной мягкой посадки у нас налицо. Например, если посмотреть на последние данные по промышленности, заметен явный всплеск. Причем это не какой-то артефакт данных, а ситуация, которая подтверждается и ростом предпринимательской уверенности. То есть индикатор бизнес-климата ЦБ тоже вырос. Если исключить волатильные сегменты типа машиностроительного сектора или падения нефтегазового сектора, то в целом оставшиеся отрасли демонстрируют ускорение темпов роста.
Если посмотреть на потребсектор, он продолжает расти месяц к месяцу, за исключением сезонности. Это неудивительно на фоне довольно-таки серьезно растущих доходов населения. По нашим оценкам, они второй квартал подряд продолжают расти темпами чуть выше 4% квартал к кварталу, а годовая цифра в районе 3% с лишним. Но в любом случае, это явно не признаки мягкой посадки, снижения или замедления темпов роста доходов. Надо вспомнить еще ситуацию с потребкредитованием, которая явно также не демонстрирует сокращения, то есть оно растет месяц к месяцу, потребительское необеспеченное кредитование, порядка 1% у него рост. В той ситуации, например, которая была в 2025 году, когда падало кредитование, оно вновь восстановилось, несмотря на высокие ставки и определенные трудности в экономике».
«Дисбаланс между спросом и предложением говорит об усилении инфляционного давления», — резюмирует ЦБ.
Все это стало следствием излишне мягкой денежно-кредитной политики регулятора, убежден директор по инвестиционной стратегии «Ингосстрах-Инвестиций» Евгений Надоршин. Сейчас ключевая ставка 14%, но этого явно недостаточно, чтобы остудить экономику, полагает экономист:
«Это может и даже должно поправляться, боюсь, денежно-кредитной политикой и повышением ставки. Как в свое время на уровне 16% по ключевой ставке ЦБ вынужден был констатировать, что этого недостаточно для того, чтобы с учетом имеющихся рисков охладить российскую экономику, то вот искать эту ставку, возможно, нужно выше 16%. Мы знаем, что не нужно доходить до 21%, там уже холодно. И повышение — это не один-два маленьких шажка для того, чтобы там чего-то подостудить. Это полноценный цикл на несколько процентных пунктов, возможно, до 17-18%.
Я думаю, что в 2026 году мы повышения не увидим. Мы скорее всего услышим — это еще более жесткую риторику. Я полагаю, что к моменту последнего в 2026 году заседания ЦБ еще не будет достаточно статистики для того, чтобы уверенно говорить, как протекают процессы, что в них меняется. Вообще очень рассчитываю, что такое безудержное потребление сойдет на нет, и в этом случае, скажем, откроется переход к более здоровой политике и снижению ставок в обозримой перспективе. Но, правда, через рецессию. По-другому с инфляционным давлением побороться не получится».
Как ожидают аналитики ЦБ, до конца года экономический рост продолжится. Это заставило регулятор пересмотреть прогноз по темпам увеличения ВВП: оценку увеличили вдвое, теперь в ЦБ ждут рост на 1% вместо прежних 0,5%.